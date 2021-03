Defensa militar de Malvinas: "Es un peligro para la humanidad"

Esta semana la prensa británica filtró un informe elaborado por el área de Defensa y Política Exterior, en el que dice que el primer ministro del Reino Unido prometió usar la fuerza para defender las islas Malvinas.

El objetivo de Boris Johnson sería "garantizar la seguridad de los 14 territorios de ultramar", en donde Gran Bretaña tiene presencia.

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, repudió la novedad en diálogo con El Interactivo.

"En particular, más que Malvinas, me preocupa el anuncio que hace de aumentar el 45% las ojivas nucleares británicas (armas nucleares), en un momento de pandemia donde el mundo mira hacia la salud y ver la humanidad", indicó al inicio.

Es un peligro no solo para la Argentina, sino para toda la humanidad", advirtió.

“En el caso particular de Malvinas, para tratar de justificar este incremento de armas, indica que existe algún peligro. Todos sabemos que no es así. La propia Constitución indica que el único camino para la recuperación de la soberanía en las islas es la paz, la diplomacia y el diálogo. Esa base militar solo tiene ese objetivo, colocarla en términos defensivos, no tiene sentido".

Y remarcó: "Argentina debe tratar de tener una posición multipolar y confiar en los organismos multinacionales. Algunos países son castigados porque no cumplen resoluciones de las Naciones Unidas y el Reino Unido no cumple con las resoluciones de descolonización de todos los años, no puede tener una base militar allí. Por tener capacidad de veto, se pude dar el lujo de no obedecer, no seguir los tratados de Naciones Unidas y seguir usurpando nuestro territorio".

Identificación de soldados caídos

Los gobiernos de Argentina y el Reino Unido firmaron, en la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja -Ginebra-, un nuevo acuerdo para comenzar la segunda fase de identificaciones de los soldados argentinos que combatieron en la guerra de Malvinas, que fueron enterrados en el cementerio de Darwin.

"Lo que dice (el acuerdo) es que hay 115 NN que fueron identificados. A nosotros no nos gusta llamarlos NN, porque son soldados para nosotros, soldados solo conocidos por Dios como decían las tumbas", consideró el exministro de Educación.

Este acuerdo se establece luego de la implementación del primer plan, que condujo a la exhumación de los restos de 122 soldados argentinos.

Agregó para completar la idea: "El planteo es que hay dos tumbas colectivas sobre las que todavía no se puede identificar quiénes descansan allí. El acuerdo es para que una de estas dos, que están en el cementerio de Darwin, ver quiénes son y los familiares estén tranquilos sabiendo dónde descansan sus familiares que combatieron en las islas".

“Hay que pensar que la causa tiene 188 años, fue en 1833 que se tomaron las islas y Argentina mantiene viva la llama del reclamo por recuperación de ejercicio de la soberanía. Argentina tiene que ser perseverante", cerró Filmus.