Cuidado de la piel: el lado oscuro de la exposición al sol

Tomar el sol se ha considerado un hábito saludable, pero un exceso en determinados tipos de piel puede provocar ciertos problemas, como quemaduras solares, arrugas, pigmentaciones, cambios de la textura de la piel, y, lo que es más importante cáncer de piel. Por eso es importante extremar los cuidados y más en el verano.

En El Interactivo, que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, entrevistaron a la doctora Ana Beatriz De Pablo, dermatóloga y miembro titular de la Sociedad Argentina de Dermatología sobre los riesgos que traen las altas temperaturas si nos exponemos al sol y no cuidamos nuestra piel.

Sobre el cuidado en verano De Pablo expresó "respecto a las altas temperaturas veo a la gente en la playa tomar sol y como se exponen horarios que no son convenientes desde el punto de vista de la piel y de la salud en general".

Y continuó "con respecto a la ola de calor es importante que la gente en mayor medida a busque resguardarse bajo una sombrilla o el toldo pero no lo hacen. El golpe de calor puede afectar a muchas personas, pero debemos cuidar a los niños muy pequeños y a los adultos que son los que tienen dificultades para regular la temperatura corporal" indicó De Pablo.

"Hay que cuidarse con la exposición del sol por la radiación ultravioleta. Por eso hay que tratar de no estar de forma directa entre las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hay que tratar de ir más temprano o más tarde, ya que en esta época, estar al sol muchas horas es perjudicial, aunque no estemos esas horas de sol más intenso igual se puede disfrutar del aire libre" manifestó De Pablo.



La doctora habló sobre el uso del protector sola, e indicó "hay un concepto errado de la gente que porque se pone el protector ya que cree que al colocárselo puede tomar sol de forma directa" y amplió "en realidad la protección solar está indicada para protegernos del sol si tenemos que estar al aire libre si o si se hace algún deporte".

"Lo que debemos tratar de desterrar es el concepto de bronceado seguro, si la piel se broncea es porque hay un contacto a la radiación. Si me bronceo tengo daño en la piel".

"El usar protector solar es para tratar de disminuir el daño y la única forma es no exponerse, disminuir la cantidad de tiempo y no tirarse vuelta y vuelta a tomar sol" manifestó De Pablo.

"Se puede realizar otro tipo de actividad saludable cómo salir a caminar, ir a la montaña y eso es saludable para poder realizar sin estar expuestos de forma directa".

Con respecto al año de pandemia y la poca exposición la doctora dijo "las personas que no han estado expuestas al sol tiene su consecuencias ya que no han tenido casi exposición solar por lo que no tienen vitamina D qué es importante para los huesos y otros procesos en el organismo no se ha formado correctamente".

"Es muy importante que la gente entienda que tener una exposición mínima con tres o cuatro veces por semana en una superficie pequeña, que puede ser la cara, en un horario que la intensidad del sol no sea importante es fundamental" y completó "10 minutos suficiente para que su vitamina D se active".

"Mucha gente de por sí tiene la vitamina D baja porque disminuye con la edad, entonces como tienen miedo de salir no tienen exposición al aire libre y por lo tanto su vitamina D está muy mal" cerró la profesional de la salud.