Cuánto dependerá el resultado electoral de la vacunación

La segunda ola de la pandemia del COVID-19 puso contundentes límites para comenzar a ver de qué manera se quiebra esa lanza que sigue penetrando en el grueso de la población con contagios y muertes.

Uno de esos límites es la vacunación que tano éxito produjo en naciones que ya consideran superado el estado de pandemia, pero que en países como la Argentina está muy lejos de ser así, una cara dramática que indica que este tramo del año puso a toda la nación en el borde de un estado de indefensión sanitaria, como no había sucedido nunca, ni siquiera el año pasado con la llegada del coronavirus y que no se sabe cómo enfrentarlo.

Hoy el tema es la vacunación, por lo que hay una gran conmoción en la población que espera de forma desesperada esa eficaz y única herramienta que está logrando detener el mortal avance del virus. Algunos ciudadanos han comenzado a mostrar su disgusto por lo que está pasando con el tema de la vacunación y la política de adquisición que está aplicando el país.

El último trabajo realizado por la consultora Giacobbe y Asociados SA indica el ánimo ciudadano y cómo este asunto golpea, tanto al oficialismo, como a lo oposición, aspecto que se muestra de igual modo, aun con los que ya recibieron una dosis.

El material al que tuvo acceso El Ciudadano contiene interesantes apreciaciones del reconocido encuestador Jorge Giacobbe, quien dijo: “Una duda interesante dentro de la conversación política en estos días ronda la posibilidad de que la vacunación afecte la opinión de los argentinos respecto del Gobierno, la oposición y las elecciones. En marzo de este año dábamos cuenta de la existencia de un 33% de población dispuesta a votar al gobierno cuando la vacunación se extendiera y mejorara. Y otro 10% indicando que “quizás podría votar” al oficialismo tras esa condición. Aquello marcaba un probable piso de 33%, y un techo de 43% nacional. En esta última medición hemos preguntado a los encuestados si se han vacunado o no, y con cuántas dosis”.

Ante esas preguntas, el trabajo señala: “En aquellas personas que no han sido vacunadas (65,4%), las imágenes positivas de oficialistas y opositores descienden unos cuantos puntos. Los oficialistas pierden entre 2% y 3% de positiva, cuando los opositores pierden entre 3% y 5%. Entre los que han recibido una dosis (23,9%) oficialistas y opositores crecen en imagen positiva, pero no por igual. Los oficialistas ganan 1%, pero los opositores ganan 10%. Finalmente, aquellos que han recibido dos dosis (10,5%) declaran más cálidos con casi todos, pero con una clara ventaja oficialista. Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Axel Kicillof crecen aquí entre 10% y 17%, mientras que los opositores Macri, Vidal y Larreta crecen entre 5% y 6%”.

Hay mucho enojo de la gente que no está vacunada con el Gobierno y la oposición

La encuesta de Giacobbe refleja un 21,8% de la población que declaró que tuvo que recurrir a asistencia psicológica o psiquiátrica, algo que para los encuestadores “resulta un porcentaje tremendamente alto pensando en la cantidad de afectados que no demandan asistencia”.

Otra cuestión que se refleja es que en, “los no vacunados parecen entonces estar más enojados con todos. Son los pospuestos, los que ven a la política discutir y atacarse, pero las soluciones no llegan. Entre los vacunados sabemos que está el público más fuerte opositor al kirchnerismo, por rangos etarios. Esto podría estar generando que entre aquellos que solo tienen “una dosis” no aparezcan consideraciones especiales con el Gobierno”.

“A medida que el plan de vacunación avance el proceso de reconstitución de imágenes positivas no tiene por qué ser igual al que hemos visto hasta ahora. El público que falta ser vacunado ahora está por debajo de rangos etarios de 50 años, que no construyen opinión o priorizan problemas de la misma manera que los mayores. Lo otro es el peso de la vacunación y la reconstitución de imágenes en las decisiones de voto del electorado”, resaltó el trabajo.

Respuestas que abren más interrogantes sobre el futuro del país

El sondeo hizo foco también en lo que piensa y ve la gente de sus políticos (oficialismo y oposición). Al respecto, el director de la consultora destacó, “pese a que el Presidente posee 27,8% de imagen positiva (cayó 40% desde marzo 2020) y 61.5% de imagen negativa, y pese también a que solo el 25,1% de la población cree que es un Presidente fuerte, los ánimos sociales no empujan hacia su renuncia. El 60,6% dice abiertamente que no le gustaría que Alberto renuncie. Incluso, la mayor parte de los que se declaran partidarios del pro o liberales, no lo desea”.

Jorge Giacobbe puntualizó: “Para analizar los datos hay que centrarse en dos cosas. La línea sucesoria y la incertidumbre. Solo, el 2,9% quisiera que asuma Cristina Kirchner, ni siquiera los propios kirchneristas. Ascienden a 16,8% los que prefieren que renuncien los dos anteriores, encabezando entonces Sergio Massa la presidencia. Es mayor (19,7%) la cantidad que prefiere responder no sé, no sabe y no contesta. Entonces, ¿es esta línea sucesoria la adecuada para reconstruir esperanzas en los argentinos? ¿Habremos aprendido que desencadenar la descomposición del sistema político antes de los tiempos electorales genera más incertidumbre que certezas?”, se preguntó preocupado.

Finalmente, el encuestador resaltó: “El COVID-19 y sus temores pueden aflojar, pero quedarán las pérdidas de la crisis económica, la educación, los fallecidos y los demás temas que influirán en el proceso de toma de decisiones de cada votante. Si bien estos párrafos buscan aportar datos, por un lado, y analizar, por otro, una foto sobre un tema crítico, tenemos que dar por cierto que los argentinos no somos seres monotemáticos, que tomamos decisiones en un estado de profunda emocionalidad y que, cuando un problema se soluciona o disuelve, construimos realidad con aquellos que le siguen”.