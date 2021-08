Cristina Pérez criticó a Tolosa Paz por hablar de sexo en campaña

Durante el programa que conduce en Radio Mitre, la comunicadora y presentadora televisiva Cristina Pérez dio su opinión sobre un comentario que la precandidata a diputada nacional bonaerense Victoria Tolosa Paz hizo en su participación del programa de streaming que los comediantes Martín Rechimuzzi y Pedro Rosemblat transmiten en YouTube. "En el peronismo siempre se garchó", fue la frase de la política que generó un nuevo episodio de polémica en torno a las elecciones PASO.

Dos días después de esa declaración, la actual conductora de Telefé Noticias repudió la forma en que la candidata del Frente de Todos intentó acercarse al electorado joven: "El intento desesperado de Victoria Tolosa Paz por empatizar con los jóvenes solo mostró la superficialidad con la que los considera, a ellos que son más la mitad de los desocupados del país y de quienes muchos no logran terminar el secundario".

Al momento de hablar de sexo en la entrevista, la contadora que aspira a ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires desarrollaba su visión sobre la situación de los jóvenes en el país, con énfasis en el agotamiento por las restricciones sanitarias. "Los pibes están desesperados y hartos de los aforos porque quieren bailar" aseguró.

En este sentido, Pérez ironizó preguntando al aire: "¿En qué país vivirá Tolosa? ¿Vótennos porque nos gusta garchar como ustedes, sería el postulado electoral?" . Más adelante en su columna, la periodista apuntó contra la propuesta electoral de la aspirante a diputada señalando que, para ella, hablar de sexualidad indica que el Frente de Todos no tiene "mucho que ofrecer".

"Si no es por una alarmante escasez de ideas o una insultante frivolidad, en su búsqueda discursiva se esconde una inquietante admisión. Si tienen que apelar al goce sexual quizás no tienen mucho que ofrecer ni mucho más que celebrar" lanzó la conductora de "Confesiones en la noche".

Victoria Tolosa Paz habló de las críticas

Luego de que su participación en el programa de los humoristas y militantes provocara todo tipo de reacciones en el arco opositor y dentro del propio cuerpo de dirigentes del Frente de Todos, Tolosa Paz se defendió argumentando que, según su visión, sus dichos fueron malinterpretados.

“Sacaron de contexto, yo no hablé de mi sexualidad. No terminé de entender si era una crítica o una descalificación, y si una mujer no puede hablar delo goce. Fue como un escándalo nacional, no sabía si reírme porque no podía entender” expuso la precandidata en declaraciones a Radio Con Vos en la tarde del martes. Asimismo, indicó que la frase se dio en una conversación desestructurada y en el marco de una transmisión apuntada a público joven.

“Estaba sentada en ese living como si fuera con mis hijos. Hablé naturalmente y utilicé la palabra ‘garchar’, que es normal para mí porque así hablo con ellos, para ayudarlos a cuidarse con el preservativo y sean responsables.”

A propósito del repudio que manifestó la precanidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio por CABA, María Eugenia Vidal, ante sus dichos, Tolosa expresó: “No creo haber ofendido ni excluido a nadie, ni haberme metido con la sexualidad, como sugirió la ex gobernadora”.