COVID-19 | Vizzoti aseguró que "no es el momento" de incorporar la vacuna como obligatoria

La ministra de Salud Carla Vizzotti, se presentó este jueves 20 de enero en contra del proyecto de ley para que la vacuna contra el coronavirus sea obligatoria en todo el país y destacó: “No es necesario una ley dese lo regulatorio y desde el área técnica no creemos que sea el momento”.

En una conferencia de prensa brindada para informar la situación epidemiológica del país indicó que “hay muchas personas que no se vacunaron porque, no podían acceder y ahora se está avanzando y hay un porcentaje que aunque sea obligatoria no se va a vacunar” y agregó: “No es la obligatoriedad la solución para mejorar las coberturas. Desde el área técnica no creemos que sea el momento”.

Como argumento a esto, indicó que las vacunas se implementan en el Calendario Nacional “actualizando el mismo con una resolución ministerial, algo que no hemos hecho porque no está dada la situación en relación a cuál es el escenario epidemiológico”.

En este sentido, dijo: “La incorporación es para consolidar un derecho adquirido y que no dependa de la voluntad política”.

Asimismo, dijo que actualmente se ha registrado "un descenso en el número de casos" de coronavirus y que los indicadores que marcan esta desaceleración "son favorables y optimistas", y precisó que también se han producido "menos fallecimientos con tres veces más de casos".

Con el correr de los días, comunicó que seguirán las reuniones con los epidemiológicos y especialistas para optimizar los recursos y "revisar no solo la estrategia para mejorar los protocolos sino, sino -además- para coordinar el trabajo de todo el ciclo lectivo y seguir acercando la vacunación en las escuelas".

El pase sanitario en las escuelas

Sobre este tema, descartó la exigencia de un pase sanitario para que los niños puedan concurrir a los establecimientos educativos y dijo que si bien “se evaluó” esa posibilidad, consideró: “No es necesaria por todo el trabajo que estamos haciendo, la demanda de vacunas y el avance de la vacunación”.