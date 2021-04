Continúa la presencialidad en la Ciudad de Bs As: "La escuela no es un lugar de contagio"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, convocó de urgencia a su gabinete a la sede Uspallata, en el barrio porteño de Parque Patricios, para definir los pasos a seguir tras el fallo judicial de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo que ordenó a que se garantice la continuidad de clases presenciales en ese distrito.

La conferencia de prensa que se difundió pasadas las 21, fue con el objetivo de ordenar, y establecer los pasos a seguir en relación al conflicto que generó el DNU publicado por el presidente Alberto Fernández.

La votación del tribunal integrado Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli fue unánime luego de dos amparos presentados por dos organizaciones no gubernamentales que nuclean a padres.

En este sentido Larreta comenzó: "La justicia acaba de determinar que en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la autonomía con la que cuenta, debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales en las escuelas de la Ciudad, o sea, mañana hay clases presenciales"

Ante la incertidumbre de miles de personas sobre la continuidad de la presencialidad, Larreta aclaro que todas las decisiones son tomadas son"basadas en los datos" siempre buscando el "bienestar de las personas"

Asimismo, sostuvo que es importante seguir cuidándose, ya que es inminente la aceleración de la pandemia. Llamó a que se sigan respetando los protocolos, y sostuvo la importancia de la responsabilidad individual. Además aclaró: "desde el primer día transmití mi convicción, y mi disposición al diálogo" y agregó que siempre lucharon para que siga la presencialidad de las clases.

"La educación es la base para el desarrollo de una sociedad", por eso la educación no puede ser un motivos para "profundizar la grieta", sino tiene que "ayudar a cerrar la grieta". El jefe de Gobierno, concluyó que "en una sociedad como la nuestra con un altísimo índice de pobreza, donde la pobreza es aún mayor en los chicos menores, no nos podemos dar el lujo de no estar trabajando todos juntos en pos de una educación mejor por su futuro"

Larreta concluyó determinante: "La educación tiene que ser prioridad hoy y siempre"

Por otra parte, en referencia al avance del coronavirus, sostuvo que "las escuelas no son foco de contagio" y que hay que "aprender a convivir con esta situación". Y aclaró que las decisiones se tomaron en "base a los datos", "de las 755 mil personas que concurren a la escuela, menos del 1% se contagiaron de coronavirus".

En tanto, aseguró que la Ciudad es consciente de la situación crítica que está viviendo l sociedad Argentina y expresó que se irán mirando los resultados y reportes diarios pertinentes para la toma de nuevas decisiones.

Finalizó anunciando 4 principales medidas:

Se va a continuar con la presencialidad de toda la educación obligatoria -es decir, nivel inicial primaria y secundaria- la no obligatoria, como las escuelas terciarias y los" Centros de Formación Profesional van a funcionar de manera virtual. "Esto representa 110.000 personas menos yendo a clase y por lo tanto circulando por la Ciudad y usando el transporte"

En segundo lugar vamos a seguir reforzando el proceso de entrada y salida de los chicos

En tercer lugar, "vamos a reconfirmar los horarios de ingreso diferenciados entre los distintos niveles educativos para reducir la congestión en el transporte. Manteniendo los horarios que tuvieron estas semanas, los estudiantes del secundario van a entrar entre las 7.30 y las 8.30, en diferentes turnos dependiendo de la organización particular de cada escuela. Y a partir de las 8.30 los alumnos de primaria y educación inicial"

En materia de transporte público, "vamos a reforzar los controles en los centros de trasbordo y principales paradas y estaciones".

Y concluyó nuevamente: "Si la situación sanitaria se agrava, tenemos para cada escenario

epidemiológico una propuesta.