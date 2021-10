Consejos para prevenir las infecciones oculares en primavera

Con la reciente llegada de la primavera aumentan los casos de alergias en la población. Por eso, diversos especialistas advierten sobre la necesidad de detectar los síntomas y aliviar las infecciones oculares, teniendo en cuenta que la conjuntivitis es una de las infecciones más comunes que afectan al ojo humano a nivel mundial.

Para conocer más en profundidad sobre estas infecciones, en El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) hablamos con el médico Carlos Kotlik. jefe del Servicio de Oftalmología Pediátrica del hospital Notti de Mendoza, quien consultado por las alergias en esta época y aseguró que “los otoños y primaveras son los momentos de las alergias, es cuando en los lugares secos como el nuestro las partículas que están en el ambiente por no poder juntarse con el agua están en el ambiente. Eso trae problemas, ya que el ojo seco también es una patología común en lugares desérticos".

“Para evitar o mejorar los que saben tienen tratamiento crónico, se deben colocar las gotitas antes de que lleguen las primaveras y otoños. La otra es usar anteojos, que sirven como antiparras para evitar que las partículas lleguen a los ojos. Una vez que tenemos la alergia es más fácil que el ojo se infecte con bacterias o virus en el ambiente porque han bajado sus defensas", manifestó el especialista.

-¿Cuán importante es la higiene permanente y qué sería una buena higiene ocular?

- "En principio los ojos se lavan solos, están preparados para eso. El frotarse es malo, más en niños porque se puede ablandar la córnea. En principio no tenemos que hacer nada, las lágrimas son complejas, tiene tres capas: una de moco, otra de agua y después una de lípido para que no se evapore".

“Pero si uno tiene un tratamiento por una conjuntivitis, se le pega el ojo por la pus y lo que hay que hacer es limpiarse desde la nariz hacia afuera para que no se meta el líquido adentro. Hay momentos que podemos hacer limpiezas especiales, si te cae ácido en el ojo, que es gravísimo. Lo primero que hay que hacer antes de llamar a la guardia es ponerse una manguera en el ojo, cualquier cosa que te caiga en el ojo no puede secarse. O sea que hay momentos en que sí hay que lavar el ojo, no digo que nunca. Pero en condiciones normales no haría falta, uno se lava la cara y el ojo se lava solo".

-¿Cómo estamos en cantidad de atenciones en el hospital?

- "Vamos a empezar a liberar un poco más, todavía estamos trabajando restringido y particularmente estamos muy atrasados por la pandemia. Ha sido muy problemático. Nos atrasó en cirugías, estamos atrasados con las cataratas. Además de la progresión de la miopía infantil en estos momentos donde los niños han estado metidos con los celulares en casa".