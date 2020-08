Confirmaron que el cuerpo encontrado es de Facundo Astudillo

Durante la tarde de este lunes el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó que el cuerpo entrado en Villarino es de Facundo Astudillo.

Luego de realizar diferentes estudios junto al resultado de la autopsia, se logró confirmar la identidad del cadáver encontrado en un cangrejal. El joven estaba desaparecido desde el pasado 30 de abril mientras viajaba desde Villa Luro a Bahía Blanca.

Según los investigadores, se habían encontrado restos "esqueletizados" en un estado importante de descomposición y con al menos 90 días de antigüedad. Los mismos fueron entregados a los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.

El cuerpo estaba semienterrado en un curso de agua perteneciente a la Bahía de Ballenas, cerca de General Daniel Cerri y Villarino Viejo. Allí, las autoridades realizaron varios rastrillajes con el objetivo de encontrar al joven quien permaneció 107 días desaparecido.

“Mamá, vos no tenés idea dónde estoy, no me vas a volver a ver más”, le había manifestado a su madre poco tiempo después de las 13 del día en el que desapareció. La teoría que más fuerza tomó con el tiempo es que Astudillo fue detenido por la policía de Mayor Buratovich y le habrían labrado actas por haber violado la cuarentena pero se desconoce el final de la historia.

La familia asegura desde el comienzo que se trata de una "desaparición forzada" y que por lo menos nueve efectivos de la Policía Bonaerense estaban encubiertos en el operativo, por lo que comentó el abogado Leandro Aparicio. "Si fuera el cuerpo de Facundo, no llegó voluntariamente ahí", había expresado el letrado cuando se encontró el cuerpo.

"Tenemos certezas de que hubo un encubrimiento y certezas de quién ha ejecutado ese encubrimiento" cerró Aparicio.