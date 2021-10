CFK recordó a Nestor a 11 años de su muerte

La vicepresidenta Cristina Fernández recordó al expresidente Néstor Kirchner al cumplirse 11 años de su fallecimiento, con la publicación en Twitter de un video y el mensaje "siempre primero Argentina"

En el posteo, con la fecha de nacimiento de su esposo compartió un video en el que se ve al expresidente en diferentes momentos, diciendo "no estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria" y "ni claudicar ni arrodillarnos, salir a defender con hidalguía y dignidad los derechos de los argentinos".



"No vinimos de paseo, vinimos a gobernar", dice el expresidente en una de las tomas del video y exclama: "No le compren más al que aumenta, porque si le compran y aumenta se van a creer que el pueblo argentino es cuestión de aumentar y listo. Demostrémosles: aumentan no le compramos, no le compramos nada".

El recuerdo de los Gobernadores

Las figuras peronistas recordaron el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner con mensajes emotivos vía redes sociales, en los que resaltaron el valor de la política y la militancia como herramientas para "cambiarle la vida a la gente" y construir "un país federal, justo y equitativo".

Así los mandatarios reivindicaron la figura del líder político que marcó la historia argentina y perdió la vida el 27 de octubre de 2010.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó en su perfil: "la mejor manera de homenajear a Néstor Kirchner es trabajando y haciendo obras para cambiarle la vida a la gente".

La gobernadora de Santa Cruz y hermana del fallecido expresidente, Alicia Kirchner, expresó dos frases que el expresidente había pronunciado: "Hasta mi último aliento vamos a trabajar en la construcción de un país federal, justo, equitativo, una Argentina donde la Argentina de adentro pueda resurgir definitivamente".