Cepo a la carne: amenazan con medidas de fuerza antes de las PASO

Desde los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura decidieron prorrogar hasta el 31 de octubre próximo las restricciones a las exportaciones de carne. Desde la Federación Agraria no descartan tomar medidas de fuerza.



Mediante de la resolución conjunta 7/2021 publicada este martes en el Boletín Oficial, se amplió lo establecido por el artículo 2 del decreto 408/2021, por el cual se limitaron los embarques de carne vacuna hasta un 50% del promedio despachado el año pasado.

Sobre esta nueva medida, el miembro de la mesa de enlace y presidente de la Federación Agraria de Argentina, Carlos Achetoni expresó en declaraciones en FM 91.7 que las del Gobierno son "decisiones equivocadas que están poniendo en tensión, en riesgo de salida del circuito de productores, hasta incluso plantas frigoríficas en estos últimos días y pérdida de los lugares de trabajo de los empleados de la carne".

Achetoni manifestó que es una problemática que tiene muy preocupados a los trabajadores y que "se expresó por todos lados toda la cadena en repudio de la decisión, teniendo en cuenta que el precio de la carne en el último mes se había estabilizado. No había necesidad de continuar y la promesa del Presidente era que si se mantenían los precios iba a sacar el cepo a la exportación, lamentablemente no lo cumple y se priva a la Argentina de un ingreso de divisas".

“Por un lado, le vamos a regalar pasajes a la gente del exterior para que venga a traer dólares a la Argentina y por otro lado, cerramos las exportaciones de carne y no traemos los dólares, es incongruente o yo no lo entiendo”, se lamentó.

El Gobierno no tiene "poder de decisión", ya que si bien "hay diálogo", para Achetoni "toman medidas de acuerdo a las PASO", en referencia a lo sucedido con Jorge Solmi "que en un chat equivocado manifestó que había que hablar con Máximo para la flexibilización, porque era clave para las elecciones".

"Claramente deja reflejado que el poder de decisión no está en los que debe estar y que esto es toda una medida coyuntural, electoral, que le quieren buscar un enemigo a las sociedades que es el campo y que no lo es. Nosotros trabajamos, no formamos precios", expresó.

Y agregó: "Nuestra producción si se inserta a nivel internacional, las divisas permiten hacer el equilibrio y asistir coyunturalmente a quienes la están pasando muy mal, que han perdido el poder adquisitivo producto de la inflación y que puedan acceder a los alimentos".

Números históricos

Al consultarle sobre los números que tienen de pérdida de los últimos años y sobre las mejoras que indicó el Gobierno, el dirigente resaltó que "toman un promedio histórico y obviamente si ellos fueron los encargados de cerrar la exportación desde 2006 hasta 2015, es lógico que cuando comparamos, superamos con cualquier cifra el número exportado. Lo que no quiere decir que estemos creciendo en exportación ni estimulando a una mayor producción".

Por lo tanto, "esto lo que generará es reducción de producción, salida de productores del circuito productivo y cierre de plantas de frigorífico como ya pasó el año pasado. No somos adivinos, sino que estamos viendo lo que sucedió de 2006 a 2015".

Equilibrio en la economía

Achetoni reconoció que al sector le "llevó 7 años tratar de equilibrar la economía, aunque faltaba todavía un poquito, equiparar el rodeo que había en 2006, la pérdida que hubo de 12 millones de cabezas nos costó mucho igualar".

Además, "se estaba logrando recuperar la inserción internacional, cosa que rápidamente hemos perdido", lamentó.

El espacio cedido por Argentina es "festejado por Uruguay, Paraguay y Brasil, ya que ellos están tomando esos lugares. Tanto es así que en este último mes nos superó en cantidad de toneladas exportadas Uruguay", contó con resignación.

Futuras medidas de fuerza

Ante las decisiones tomadas por el Gobierno es que "indefectiblemente vamos a una medida de fuerza. Estamos analizando si habrá novedades para generar antes de las PASO y que no tendría ningún tinte político, porque esto lo hacen en contra de un sector, pero que después de las elecciones tendrá un desarrollo muy fuerte y contundente".

Es por ello que "estamos buscando desde Federación Agraria un plan integral para que se desarrollen las economías regionales, las carnes alternativas, las lecherías, los granos en sinergia con la sociedad argentina y se pueda salir adelante. No despreciemos el gran momento que hay en el mundo para la Argentina", cerró.