Causa Pavón: habló la mujer que lo denunció por abuso

Cristian Pavón regresó del Galaxy (EE.UU.) y es nuevamente jugador de Boca sin embargo, su arribo a la Argentina estuvo acompañado de mucha polémica ya que salió a la luz una denuncia que le realizó una joven llamada, Marisol Doyle por supuesto abuso sexual.

En las últimas horas, Doyle rompió el silencio y lanzó contundentes declaraciones en los medios: "Lo quiero preso", advirtió.

La denunciante dijo que el hecho se habría producido el 1º de noviembre del 2019 en la localidad de La Bolsa, Córdoba y que el hermano del apodado Kichán (C. Pavón) estaba supuestamente al tanto de lo ocurrido.

En declaraciones televisivas, la mujer dijo: "Pasé un calvario. Quiero explicarle a la sociedad que si me tomé todo este tiempo para denunciar fue porque estaba en una situación de rehabilitación. Había caído en un pozo depresivo, decepcionada totalmente por una situación que había atravesado en una fiesta a la que asistí y en la cual se encontraba Cristian Pavón".

Doyle hace referencia a una fiesta organizada por los amigos de Pavón hace un año y dos meses, tras los primeros seis meses de Kichán como jugador de Los Angeles Galaxy.

El escenario en el que se habría producido el supuesto abuso, sería una cabaña en la que ambos se encontraban, sitio en el que amigos y amigas de Pavón le habrían dado la bienvenida ya que este se encontraba de vacaciones en su ciudad natal (Anisacate, a sólo tres kilómetros de La Bolsa).

"Al ser una bienvenida, supuse que iba a ser una fiesta tranqui, normal. Pero me encontré con una situación totalmente distinta. Una cabaña que se iluminaba sólo con las luces de un parlante, donde ocurrían hechos que para mí no son normales. Relaciones entre chicos y chicas, algunas consentidas y otras no. Yo soy hincha de Boca y Pavón es un jugador al que yo admiraba. Jamás creí que iba a pasar lo que pasó", amplió la denunciante.

Recientemente en Instagram, la denunciante del futbolista posteó una foto de él vistiendo los colores del Xeneize y escribió la leyenda: “Esta persona no se merece estar en el club ya que por sus malos actos deberá responder ante la justicia. ¿Por qué hacen oídos sordos? Hace un año vengo afrontando muchas situaciones y tratando de sanar heridas y haciendo que la Justicia actúe”.

El abogado que representa a Marisol Doyle, es Fernando Burlando.

“¿Qué le pasa al club de quien soy fanática? Deberían tomar medidas... Ya no aguanto más tanta hipocresía... Espero y deseo tengan en cuenta este tipo de actitudes. Sólo deseo que la Justicia sea justa. Porque lo que esta persona hizo conmigo no tiene nombre. Un año de sufrimiento, un año para salir adelante, un año para fortalecerme. No voy a tener piedad como vos no la tuviste conmigo”, agregó Doyle.

La versión de Pavón

El delantero que regresó nuevamente al país y específicamente a la provincia de Buenos Aires, se presentó voluntariamente a declarar ante la justicia.

Kichán desconoció los hechos por los que se lo acusa y demandó a Doyle por el delito de extorsión y falsa denuncia.

El caso ahora está en poder del fiscal Alejandro Peralta Otonello de Alta Gracia, Córdoba, que retomará la investigación el 16 de enero, tras la feria judicial.

"Quiero hacerles saber que la supuesta demanda que habla este jugador nunca fui notificada de la misma. Y la denuncia nunca fue falsa ya que existe un expediente que lleva su curso ante la Justicia", agregó Doyle por su parte.