Carla Vizzotti: "No hay ninguna vacuna en la heladera"

La ministra de Salud Carla Vizzotti regresó este martes al país desde Rusia y explicó cómo es el proceso de distribución en el país de las vacunas. “No hay ninguna vacuna en la heladera”, aseguró.

La titular de la cartera sanitaria se refirió así a la polémica que se generó luego de los dichos del infectólogo Eduardo López, uno de los miembros del comité de especialistas que asesora al presidente.

“Tener 5 millones de vacunas en heladeras es una barbaridad, un fracaso del sistema”, había manifestado el especialista.

Al respecto, Vizzotti defendió el proceso de distribución de las inoculaciones y sostuvo que "no hay ninguna vacuna contra el coronavirus en la heladera".

Y enfatizó que se trata de "un proceso de una complejidad bien grande. Me llama la atención que no se entienda, parece que fuera una estrategia para decir que las vacunas están en la heladera cuando no es así. Las vacunas están en constante movimiento desde que llegan al país y se distribuyen en las provincias".

Cuántas vacunas llegarán en los próximos días

Según detalló la ministra, el país está “bien cerca” de alcanzar los 50 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a partir de los envíos que llegarán en los próximos días.

Desde Ezeiza aseguró: "Estamos llegando con 1,4 millones de dosis desde Moscú: con 400.000 correspondientes al componente 1 y 250.000 al componente 2 y 500 litros de la sustancia activa que van directo para su fabricación al laboratorio local de Richmond".

Además, indicó que durante esta semana se recibirán “300 mil dosis del componente 2 de Richmond y posiblemente para principios de la otra, cuando esté el control de calidad, otras 300 mil".

También están pendientes 2,2 millones de dosis de AstraZeneca, que estarían llegando a la argentina entre este fin de semana y el comienzo de la próxima “y dos llegadas más de Sinopharm de alrededor de 768 mil y 680 mil dosis cada una".

“Hasta ahora habíamos superado los 47,5 millones de dosis y con esta cantidad de dosis estamos muy cerca de los 50 millones de dosis recibidas para seguir avanzando con la vacunación", remarcó la funcionaria.