Nuevamente el Gobierno vuelve a la carga con el tema de la adquisición de vacunas del laboratorio norteamericano Pfizer y el propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero fue quien dio algunas pistas del nuevo escenario y puja contractual que existe entre las partes y el devenir que esto podría tener.

En diálogo con TN, Cafiero destacó "el presidente Alberto Fernández instruyó a todos sus colaboradores a trabajar en la adquisición de vacunas. Negociamos con todos los laboratorios. Hubo acuerdos y otros que no. Hay laboratorios que exigían un marco distinto".

El funcionario remarcó que "en noviembre se aprobó una ley de vacunas, que facilitaba la compra de vacunas y tenía un marco normativo adecuado a ese momento. Lo que hubo es un aprendizaje y eso trae la potestad de hacer una modificación".

"Hubo es un aprendizaje y eso trae la potestad de hacer una modificación"

El presidente estaría preparando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por medio del cual se habilitaría al Estado nacional a poder adquirir vacunas contra el COVID-19 que, hasta el momento, por diversos motivos han estado “vedadas” en Argentina, y son las que producen los laboratorios: Johnson & Johnson (el nombre comercial es Janseen), Moderna y Pfizer.

El DNU que habilita la compra y da luz verde a la llegada de nuevas vacunas al país, sería publicado en las próximas horas.

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia lo que se busca es modificar la Ley de Vacunas, que en su núcleo incluye aspectos que son los que trabaron la negociación con Pfizer.

La ANMAT aún no autoriza que la vacuna de Pfizer pueda ser usada en menores de 18 años, remarcó Cafiero.

Argentina fue uno de los países en los que Pfizer realizó ensayos para pulir su vacuna contra el coronavirus y todo hacía pensar en el mes de agosto del año pasado, que nuestro país sería de los primeros en el mundo en adquirir dosis de este medicamento cuando estuviese terminado. Sin embargo, no fue así.

Alberto Fernández se reunió en la Quinta de Olivos, durante el mes de julio del año pasado, con Nicolás Vaquer (en el centro de la foto), gerente general de Pfizer Argentina. El objetivo era acordar cuestiones contractuales para la llegada formal de la vacuna y todo iba con “viento en popa”, pero finalmente el acuerdo no nunca llegó. Cuando se indagó al presidente por este tema, explicó: “¿Por qué dicen que no la quiero comprar? Sucede que las condiciones de Pfizer me ponían en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país. Dije que ‘esto no lo puedo firmar’ porque me están pidiendo cosas desmedidas”.

Para el laboratorio norteamericano el problema era el artículo 4 de la Ley 27.573, que le permitía al Gobierno incorporar en los contratos “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

La vicejefa del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, afirmó que “según información periodística hay países que tuvieron que conceder sus recursos naturales, por ejemplo Perú y Brasil. Aunque no conozco los contratos, sé que fueron muy complicados”.

Lo cierto es que las ideas y vueltas por el citado artículo de la ‘Ley de vacunas’, hizo que Argentina se quedara sin la posibilidad de adquirir más de 10 millones de dosis de la inoculación de Pfizer y las posibles donaciones que Estados Unidos hace de este fármaco.

Como lo dijo Cafiero, no significa que Argentina vaya a adquirir nuevas vacunas mediante el DNU que podría ser publicado muy pronto y que permitiría una revisión en las cuestiones legales que trabaron la negociación: “Esto no implica que se firmen contratos o se dejen de firmar”, sino que “solamente plantea que, si existe una complicación normativa, se pueda solucionar”, enfatizó el funcionario nacional.