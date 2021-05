Aumento de precios: la canasta básica alimentaria subió un 4,72% en abril

La Canasta básica de alimentos (CBA) es el conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales de las personas, teniendo en cuenta los hábitos de consumo de una población determinada. Por lo tanto, los hogares que cuenten con un ingreso menor al valor de la CBA se consideran pobres extremos o indigentes .

Mes a mes se ve que el aumento indiscriminado de los productos muchas veces no coinciden con los números que indica el Gobierno de acuerdo a la inflación anunciada.

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano entrevistaron a Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres, quien analizó el aumento de precios: “Lamentablemente vienen con mucho aumento. En el mes de abril nos dio una suba del 4,72%. Enero de este 4,8; febrero 4,29; marzo 4,19 y abril volvió a escalar. El acumulado de enero a abril es 18,55%. Si proyectamos el aumento a fin de año vamos a estar por encima del 45%" indicó.

“Este relevamiento se hizo permaneciendo congeladas las tarifas de gas, energía eléctrica, agua potable y están vigentes los programas Precios Cuidados y Precios Máximos. De modo tal que frente a esta situación no quiero pensar qué pasará cuando mañana se autoricen aumentos en la energía eléctrica, que ya se concedieron, en el área de Edenor y Edesur en Ciudad de Buenos Aires del 9%".

Y agregó: "No quiero pensar cuando se autorice el aumento en la tarifa del gas natural. Todo va a incidir en el bolsillo de los consumidores cuando paguen por el consumo sino también van a incidir en las estructuras de costos de las industrias que elaboran, fabrican o producen productos y de las empresas que los venden ya que eso se traslada a los precios".

Al consultarle cuál es la forma de salida manifestó: "El proceso inflacionario no comenzó ahora, viene desde hace muchos años. Es más hubo épocas donde tuvimos hiperinflación, el problema fundamental de la Argentina es que no se cumplen las normas legales vigentes que ponen límite, acotan los desbordes de los grandes grupos económicos que son formadores y deformadores de precios al mismo tiempo" explicó Polino.

Y continuó: "La solución es cumplir y hacer cumplir las numerosas leyes nacionales que protegen los derechos de los usuarios de los servicios públicos y de los consumidores en general".

“Yo fui coautor de una ley de defensa de la competencia, donde creamos un tribunal, estuvo vigente casi 10 años y nunca se creó ese tribunal. Luego se derogó, en el 2018 el Gobierno volvió a aprobar una ley antimonopolio que también crea un tribunal compuesto por 5 miembros, pasó todo ese año, el 2019, el 2020 y estamos en mayo del 2021 y no se designaron los 5 miembros".

"¿Se dan cuenta? Hace 12 años que la Argentina no tiene defensor del pueblo de la Nación, creado por la reforma de la Constitución de 1994. Tenemos el edificio en la Ciudad de Buenos Aires, los empleados que cobran el sueldo mensualmente y en el Congreso no se han puesto de acuerdo en doce años en designar a una mujer o un hombre para ocupar ese cargo" contó ofuscado Polino.

“Para controlar los precios está la Secretaría de Comercio del Interior y los gobiernos provinciales y municipales tienen un organismo para inmiscuirse y llevar a cabo esta tarea" indicó sobre los ente encargados de controlar los precios y agregó: "Es más, el Gobierno actual en el mes de abril del 2020 dictó un decreto para autorizar a los intendentes municipales a involucrarse en el control de precios. Pero no hay voluntad política".

Polino indicó que: “28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y de artículos de limpieza. Si hubiera voluntad política ¿tan complicado es controlarlas?".

"Hoy 5 grandes cadenas de supermercados, 4 de capital extranjeros, concentran el 65% de las ventas minoristas en el país. El problema no está en el almacén, la verdulería o carnicería del barrio, puede a veces cometer algún abuso pero no son formadores de precios. Hay que controlar a las grandes cadenas" manifestó sobre el control de precios.

"Al ritmo que vamos todo indica que los precios van a continuar aumentando, porque no se toman medidas" expresó sobre lo que se espera para lo que resta del año en materia de precios y amplió: "No veo que hayan comenzado a controlar a los grandes grupos para impedir que en Argentina remarquen precios. Mientras no se tomen medidas aplicando las normas vigentes para restablecer el equilibrio entre el mercado, el Estado y la sociedad lamentablemente los aumentos de precios van a continuar" cerró Polino.