Ataque cibernético a Joaquín Nahuel: "Le dijeron pastelero discapacitado"

La mamá de Joaquín Nahuel, uno de los niños más queridos en redes sociales, que se hizo conocido por hacer tortas para juntar dinero y así poder pagar su operación, anunció que cerrará su cuenta de Twitter por los insultos y el maltrato que sufrió de parte de algunos usuarios.

“Soy la mamá de Joaco! Sepan disculpar, pero ya no va a tener Twitter. Le dijeron pastelero discapacitado, que su brazo no es lo único deformado, yo entiendo que Twitter sea así, pero es un nene y esto le está haciendo mal! Empezó con preguntas y es por eso que empecé a revisar”, explicó la madre a través de la cuenta del nene.

“Le dijeron que sus tortas se quemaron como él, y empezó a preguntar si él es discapacitado ¿Si sus tortas son feas? Entre otras preguntas”, agregó.

“Ya bloqueé y silencié a todos! Ahora queda en Joaco si quiere seguir acá o no!!! Y para los que dicen que yo le manejo la cuenta no es así! El maneja sus cuentas yo solo reviso mensajes! Gracias a todos!!!!”, escribió luego.

Joaquín Nahuel Núñez tiene 10 años y desde hace varias semanas sus posteos generan amplia repercusión en las redes sociales. Es que el niño abrió recientemente un emprendimiento pastelero con el objetivo de pagar la cirugía de reconstrucción que necesita tras sufrir la quemadura del 25% de su cuerpo.

El descargo de uno de los usuarios

Uno de los sindicados de agredir en redes a Joaquín es la cuenta sangre xeneize, quien indicó que su intención no era hablar en contra del niño, sino contra Boca Juniors, por ello aclaró: "¿Cómo voy a criticar a un nene? Están locos. Era un tuit de Boca puteando por haber empatado con Arsenal!!! Nada más!!", expresó.

Y continúo su descargo: "No bardeé a nadie. No mandé a bardear a nadie. No me metí con nadie. Ya pedí disculpas si molestó y fueron aceptadas. Vuelvo a pedir disculpas si hace falta. Fin".

Y amplió: "Apenas la cuenta del nene no entendió el tuit lo borré y pedí disculpas. Le pedí disculpas por Instagram si le molestó. Me las aceptó. Nada más".

El usuario insistió en que "nunca hubo intenciones de molestar a un Joaquín, obviamente!. Tuiteé mil veces que lo amo y hasta inicié la campaña para que conozca la Bombonera. Fue con una intención humorística hablando de Boca. Ya le pedí perdón. Vuelvo a pedir disculpas", cerró.

Qué es el cyberbullying

El cyberbullying tiene lugar cuando una persona menor sufre amenazas, hostigamiento, humillación u otro tipo de molestias de forma reiterada y deliberada (es decir, a propósito) por parte de otras personas a través de medios electrónicos.

Este acoso se puede dar mediante la publicación de textos, imágenes, videos y audios a través de los distintos medios digitales como redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter), mensajería instantánea (WhatsApp), correo electrónico, aplicaciones, videojuegos, etc. En este tipo de conflictos, las partes involucradas siempre son menores de edad; si hay presencia de una persona adulta, estamos ante otro tipo de ciberacoso, que veremos más adelante.