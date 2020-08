Alberto Fernández: "Estamos analizando restringir más la compra de dólares"

El presidente Alberto Fernández manifestó, en una entrevista radial, que están analizando la posibilidad de limitar o cerrar las ventanillas del "dólar- ahorro", el cupo mensual de 200 dólares que los ahorristas pueden comprar mediante sus bancos pagando un 30% más por el "impuesto PAÍS".

"La gente compra 200 dólares por mes y eso genera una demanda muy grande de pequeños ahorristas. Hoy por hoy es un problema esos pequeños ahorristas", dijo el Presidente en declaraciones públicas.

Al ser consultado sobre la posibilidad de restringir esa compra manifestó, "Mauricio Macri dejó sólo USD 10.000 millones de reservas, la compra de dólares solidarios en los bancos son un problema, estamos analizando el posible cierre de esa canilla de pérdida de reservas del Banco Central, es algo que tenemos que hablar”.



Ademas dijo que "mucha gente que recibe el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) lo convierte en dólares, no para especular sino para que no se deteriore el ingreso".

Las declaraciones de Fernández llegan luego de que la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, confirmara que el cepo cambiario seguirá por "un tiempo más".

En el mismo tono de sus palabras, el presidente manifestó que, "hay una oposición muy carente de ideas, que lo único que sabe hacer es denuncias y denuncias", cuestionó el hecho de que ahora se nieguen a debatir proyectos como la reforma judicial en el Congreso a través de sesiones remotas, e insistió en la necesidad de aprobar esa iniciativa porque "no nos podemos hacer los distraídos sobre las cosas que ocurrieron con los jueces en la época de Mauricio Macri".



"Hicieron marchas reclamando que el Congreso sesione y ahora dicen que no se puede sesionar así. ¿Qué hacemos entonces?", se preguntó el mandatario.



En ese marco, insistió en la necesidad de "aprobar la reforma judicial" y afirmó que "no nos podemos hacer los distraídos sobre las cosas que ocurrieron con los jueces en la época de Mauricio Macri".



Otro de los puntos que cuestionó el Presidente fue la cobertura de algunos los medios de comunicación de la pandemia porque "sólo buscan confundir a la gente".



"La cuarentena supone que todo el mundo esté aislado en un lugar sin poder salir y la verdad que hace muchos meses se ha ido abriendo la actividad económica y la circulación de la gente es sostenida y eso explica el crecimiento de los contagios. No hay otra explicación", sostuvo el primer mandatario.

“Hay una minoría, una suerte de terraplanistas que hacen mucho ruido y los medios (de comunicación) presentan como actores de grandes jornadas patrióticas”, manifestó Fernández, que además destacó que el Gobierno nacional cuenta con el apoyo de “un número muy importante de gente que nos acompaña y nos entiende” en las medidas adoptadas para mitigar el coronavirus.