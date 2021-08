AF sobre el festejo clandestino: "El único responsable soy yo"

El presidente Alberto Fernández, puso en marcha este lunes el Centro Universitario de la Innovación (CUDI) en La Matanza, donde se cursarán carreras de diversas universidades nacionales con propuestas de innovación y desarrollo tecnológico. En el marco de este acto volvió a referirse a las repercusiones de su pedido de disculpas por la cena de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en Olivos, en julio de 2020.

"En la pandemia, por un desliz, por un descuido se organizó una comida que no se debía haber organizado. Y yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas yo dije que esto no debió pasar y pedí disculpas. Lamento que haya ocurrido. Tengo mucho pesar por lo sucedido y de ese modo me disculpé ante el pueblo, que es al único que le debo una disculpa", comenzó el Presidente.

En este sentido, sostuvo que "algunos miserables dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo. Yo no soy ni me hago, todo el fin de semana leí todo lo que escribieron los hipócritas".

Con relación a las críticas y a la posibilidad de que se le inicie un juicio político aseguró: "Si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran", subrayó ante los aplausos de los presentes.

El jefe de Estado remarcó en sus declaraciones que él se mueve "como un hombre común" y a veces, no tiene en cuneta que debe dar el ejemplo. A pesar de esto agregó: "Quiero decirles que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos".

Criticando a Macri en la misma línea, dijo que en Olivos se encuentra con gente "que necesita y con amigos y amigas, pero no me encuentro con empresarios a los que les doy ventajas y negocios del Estado".

Al finalizar su discurso, el Presidente señaló: "Voy a utilizar hasta el último día de mi mandato para que todos nos pongamos de pie y todo recuperemos el trabajo que teníamos. Voy a trabajar hasta el último día para que vivamos la vida que queremos, la vida que nos merecemos", concluyó.

Detalles del proyecto:

En el Centro Universitario de la Innovación se dictarán carreras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Quilmes (Unqui), la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz) y la Universidad Nacional de Hurlingham (UnaHur).

El acto se realizó en el moderno edificio ubicado en la localidad de González Catán con la participación del ministro de Educación, Nicolás Trotta; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; y el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk.