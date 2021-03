Adiós a Macri y Cristina, la solución anti grieta de Diego Peretti

En el marco del estreno de su nueva película, "La Noche Mágica", Diego Peretti aprovechó la promoción del filme para hacer una reflexión sobre el presente político de Argentina, argumentando que Alberto Fernández debería pedirles a Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner que se retiren.

En diálogo con Tatiana Schapiro, de Infobae, el actor habló de todo un poco, entre la película, el trabajo, desamores y hasta una estafa inmobiliaria que sufrió. Pero fue ante la pregunta sobre la vacuna contra el Covid-19 que Peretti se metió en el ambiente político. "Lo que haya. Me vacuno: me pongo lo que sea, por el amor de Dios, sí. No hago distinción ideológica", afirmó.

En ese sentido aseguró que Estados Unidos, Inglaterra, China o la Unión Soviética son países a los que no se puede criticar, debido a sus grandes desarrollos tecnológicos, por lo que volvió a destacar que confía "venga de donde venga". A eso agregó que se debe vacunar "cuanto antes" a la mayor cantidad de gente posible.

Así las cosas, admitió que le molesta cómo se maneja la dirigencia cuando ocurren cosas como las situaciones que se han vivido con las vacunas, aunque destacó que Alberto Fernández "es el mejor cuadro político que teníamos para ser presidente" y que con Carrió, Vidal, Scioli o Cristina hubiese sido peor. Por otro lado, opinó que la combinación entre Alberto, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof fue buena en la lucha contra la pandemia, a la vez que sostuvo que está totalmente a favor del "discurso anti grieta" pero respondiendo con acciones concretas.

Para el actor, es "berreta" la disociación entre discurso y acciones: "Tratar de tapar una causa jurídica con otra, todo carpetazos...No lo soporto", expresó, para luego afirmar que no concuerda ideológicamente con Juntos por el Cambio y se siente más cerca del Frente de Todos, pero sólo en la parte ideológica y "no en las acciones de sus dirigentes".

Fue así que Peretti argumentó que el presidente tendría que llamar a Cristina y Macri y decirles: "Muchaches, les voy a pedir que se retiren de la política activa hasta que resuelvan sus causas judiciales". Además opinó que "docentes, educación y vivienda" son la base en un país y que luego hay que avanzar "sensibilidad social" hacia más justicia y equidad.

Hacia el final, el actor destacó que hay que tratar que los dirigentes políticos se pongan de acuerdo "en pos del bien común" y que haya una "reforma política urgente" para dejar atrás la corrupción y la grieta.

"La Noche Mágica" es protagonizada por Diego Peretti, Natalia Oreiro, Pablo Rago y Esteban Bigliardi, con la dirección de Gastón Portal, y ya está en más de 160 salas del país.