La segunda ola de coronavirus continúa golpeando con fuerza a la Argentina, que se encuentra en su peor momento de contagios.

Así lo anunció este miércoles la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien subrayó con el país atraviesa "el momento de más riesgo".

En ese sentido, en el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, de lunes a viernes a las 12:30 horas, hablamos con Jorge Rachid, médico sanitarista y asesor del gobierno bonaerense, quien advirtió sobre las características de la variante de Manaos detectada en el país: "Habrá profundas consecuencias en el país si no hacemos algo”, destacó.

“Estamos en una situación donde los números de ayer son de hace 14 días. El ciclo molecular es de 14 días. Cada vez que uno analiza la foto tiene que ver la película, en Argentina es dramática. Porque tenemos 17 millones de chilenos en toque de queda, la frontera norte cerrada, pero Paraguay absolutamente desbordado. Brasil sin crisis sanitaria, sino crisis de colapso de cementerios y Uruguay que ha suspendido la presencialidad y ha tomado medidas más duras e incluso punitivas", aseguró Rachid.

“Nosotros vimos esto desde el 17 de febrero cuando inició la presencialidad. La presencialidad aumenta la movilidad comunitaria casi en 12 a 14 millones de personas en el país. Eso impacta en el transporte y hace caer los protocolos. Esto ha subido de manera exponencial, porque subía cada 14 días y ahora cada 7 tenemos duplicación. Lo peor todavía no vino, los virus de Manaos, ingleses y de río que vemos que son comunitarios van a ser prevalentes en el contagio en la primera quincena de mayo", sostuvo el funcionario.

Consultado sobre si se debería regionalizar o departamentalizar las clases presenciales, el asesor del gobierno bonaerense destacó: "Antes de que hablara el presidente estaba el decreto que sacó Kicillof, siempre propusimos el cierre de las fronteras y terminar con los vuelos internacionales. Además, el cierre por 14 días para controlar el ciclo del virus, cierre total en las zonas epidemiológicamente comprometidas. Porque hay zonas donde hay incendios, pero porque son altamente poblacionales, como Neuquén que va desde Plotier hasta Villa Regina, AMBA.

“El AMBA ha sido explosión de casos hacia el interior de otras provincias. El control vacunatorio y pandémico en los últimos días se suspendió a todas las consultas y cirugías programadas a los fines de atender lo que se venía. Sin embargo no aceptaban levantar la presencialidad por 14 días, algo que parece que la transformaron en bandera de lucha contra las políticas sanitarias del país. Hay una embestida que ha politizado esto. Desde lo sanitario sabemos que esto va a producir profundas consecuencias en el país si no hacemos algo", expresó el médico en declaraciones con El Interactivo.

“El virus de Manaos es el que mayores dolores de cabeza nos va a dar, por actuar sobre los más jóvenes. La molécula es tan inteligente como el árbol para buscar el sol, entonces cuando termina con los grupos de riesgo cambia las proteínas para penetrar en los organismos de inmunidad natural. El 85% de los 59 mil muertos forman el grupo de riesgo con una dosis, que vamos a garantizar que se enfermen igual, como el presidente, pero no van a ir a la UTI", comentó.

Por otro lado, acerca de la fabricación de la vacuna Sputnik V en el país, Rachid manifestó: "Es algo que nos halaga como país, porque tenemos un marco científico y tecnológico desde el 2013 que se inauguró la primera planta de biotecnología, con Cristina Fernández y repatriamos 1400 científicos. Hoy fabricamos en el país dos vacunas, a partir de un desarrollo estratégico del país. Miren si cuando hay banderas estratégicas que nos unifican podemos ir arribando a soluciones. Lo de Ritchmon nación de la consolidación de un grupo científico para hacer los kit serológicos, de los ingenieros jóvenes para con un solo respirador atender 2 o 3 camas".

Y continúo: "De los que desarrollan 4 vacunas que serán propiamente nuestras, una de Córdoba que va a ser oral si tenemos buenos resultados. Otros científicos que estudian la permeabilidad de la membrana para que no pueda entrar el virus. Todo eso sucede en una Argentina que no es subdesarrollada, tiene capacidad pero no tiene que ser interrumpida en esta marcha".

“Ya fueron a Gamaleya para ver la calidad, ellos van a dar la autorización, que debe venir a la ANMAT mientras se construye la planta en Garín que va a producir en escala el día de mañana no hoy. Si esas autorizaciones son anteriores a la planta en Garín quizá podamos producir en otras plantas o en Ritchmon",

Finalmente, el funcionario concluyó: “Acabo de tener una comunicación con Longobardi, nos destratan a todos pero sin argumentos científicos. A lo sumo puedo decir que ustedes son un medio de comunicación, los hegemónicos dejaron de ser medios de comunicación”.