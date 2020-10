"Necesitamos claridad sobre la vuelta de los micros de media y larga distancia"

El ministro de Transporte, Mario Meoni, y su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunciarán hoy en una conferencia de prensa los detalles de la reactivación del transporte regular de pasajeros interjurisdiccional tanto para vuelos de cabotaje como internacionales, micros de larga distancia, transporte ferroviario y marítimo.

En el programa El Interactivo que se emite en Facebok de El Ciudadano, Luis Vidal Correa y Gabriel Landart, entrevistaron a Fernando Boulin, miembro de la Cámara de larga distancia y director de la Terminal de Ómnibus Mendoza, que justamente se refirió a la reactivación del transporte de media y larga distancia.

“Estamos en la búsqueda de certezas. El viernes pasado salió un decreto para habilitar el retorno de la media y larga distancia interjurisdiccional, pero es extremadamente confuso y limitante ya que solamente se abre para las personas esenciales que se pueden trabajar" expresó Boulin.

Y continuó "en segundo lugar, lo limita a que previo a poder autorizarse tiene que estar dada la autorización por los gobernadores de las provincias, por el momento no hay nada específico".

“Este decreto da tan poca certeza que a las 16 el ministro de Transporte dará una conferencia de prensa para clarificar sobre los puntos oscuros que tenía, por lo tanto a esa hora tendremos un panorama más claro".

“Pero también en un servicio público hay un concedente que es el Ministerio y también hay privados que somos concesionarios del servicio, por lo tanto no tenemos claro las características y modalidades del servicio, entonces no sabemos el porcentaje que vamos a poder llevar, no sabemos si se van a requerir exámenes previos a pasajeros".

Con respecto a la situación económica Boulin manifestó: “Los empresarios están como todos los argentinos, no es culpa de nadie, sino de un bicho que nadie estaba preparado para recibir. Llevamos 7 meses sin poder prestar servicios".

"Tratamos de mantener el personal, las unidades y de sobrevivir, estamos ante algo muy grave, hemos recibido ayuda del Estado para solventar las cargas patronales, para mantener el flujo de empleados".

Y agregó "recibimos un fondo de transporte para completar, pero hace 7 meses que no trabajamos. Incluso algo que es crítica es que se priorizaron para viajes esenciales a los servicios de turismo y no al transporte público de pasajeros que está sujeto a determinadas exigencias, que hacen que el costo sea un 30% mayor al de los otros" cerró Boulin.