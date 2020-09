"Las condiciones para la vuelta a clases presencial no están dadas"

La polémica por el regreso de las clases presenciales es cada día mayor, el ministro de Educación Nicolás Trotta, insiste con que la expectativa es volver antes de fin de año, pero también afirma que no hay precisión con respecto a las estadísticas epidemiológicas.

En El Interactivo dialogaron con Leda Guzzi, médica infectóloga de la Sociedad Argentina de Infectología, que le consultaron sobre la pandemia de coronavirus y el retorno a clases presenciales.

Justamente sobre la posibilidad de la vuelta a clases, la especialista detallo: "Hay que pensarlo de la siguiente manera. Hay que ponerlo en el horizonte de lo posible. También creo que es importante que esto no sea objeto de disputa política ya que tiene tanta importancia como lo sanitario y merece que no esté embebido en esta disputa. Para CABA y AMBA me gustaría que tengamos menos casos diarios, que estemos evidenciando el descenso del que tanto hablamos, para consolidarse requiere de varias semanas".

“En las provincias no es favorable, aumentan los casos exponencialmente. Hay provincias, como la de ustedes en Mendoza, que tiene aumento sostenido de casos. En varias provincias es crítico el índice de duplicación de casos".

“Los niños también tienen posibilidad de infectarse y prevalencia de enfermedades asintomáticas. Son grupos de transmisión, y habrá que ver qué determina la ciencia es mayor o menor al de adultos, sobre la transmisión. Me parece que ahora no está apta la situación para una vuelta a clases".

Consultada por su opinió de las plazas o lugares públicos para la vuelta a clases manifestó, "se podría pensar si se decide de forma articulada con todas las partes. Tienen que involucrar a las direcciones de los colegios, la opinión de los directores, de maestros. Hay que ver cuán operativo es esto".

Y agregó "en una plaza me parece más complejo, porque es un ambiente que no está delimitado. No hay baños, ni condiciones sanitarias para el adecuado lavado de manos, no hay sombra a veces. Todo se debe tomar en cuenta a la hora de definir la vuelta a clases".

“Tal vez el patio de un colegio sea un lugar de mejor infraestructura para el desarrollo de esto. Igualmente habría que evaluarlo en cada lugar, sobre todo con los directores y docentes involucrados. No me cabe dudas que ellos también quieren volver a clases, pero hay que hacerlo de manera sencilla, operativa y con otro margen epidemiológico que el que estamos teniendo".

Y continuó "las condiciones en las provincias no están dadas y en CABA me gustaría que se baje más".

Con la vacuna que prometen para los primeros meses del año que viene, tendríamos la posibilidad de no tener un rebrote como en Europa dijo "veo difícil, porque vemos este virus que tiene la tendencia a moverse, generar curvas epidémicas con picos y bases. En el caso del hemisferio norte que transitó la primera ola con mucho costo, ahora vive una segunda ola de una mejor manera".

"Efectivamente no se cuenta con una vacuna como para que ellos comiencen el invierno. La convivencia de los otros virus respiratorios es una preocupación real. Sin embargo, en Argentina prácticamente no ha habido influenza, ni otros virus".

“Supongamos que contamos con la vacuna en los primeros meses del 2021, probablemente ayude a tener un mayor porcentaje de población con inmunidad para contener la curva epidémica. Pero lo poco probable que no vivimos un segundo ciclo epidémico también".

"Es una tendencia del virus. Hay que tener en cuenta que la población con anticuerpos es muy baja. En Argentina se estima que puede ser entre un 5 y 10%. Entonces hay alta cantidad de susceptibles con posibilidad de infectarse" cerró Leda Guzzi.