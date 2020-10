"La discapacidad no inhabilita, lo que anula son las barreras que impone la sociedad"

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) elaboró siete nuevos programas destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y su entorno, que implican desde apoyo a deportistas con discapacidad de alto rendimiento y paralímpicos hasta el fortalecimiento de unidades productivas inclusivas.

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30 horas) Gabriel Landart y Fernando García dialogaron con el subdirector Ejecutivo de la Andis, Fernando Galarraga, quien ejerce de forma interina la Dirección, sobre las nuevas líneas de créditos para personas con discapacidad.

Sobre esos créditos Galarraga informó: “Estamos en medio de una convocatoria, que está abierta hasta el 30 de octubre, la misma consiste en líneas de financiamiento para redes de rehabilitación provinciales, la adquisición de transporte institucional con recursos de accesibilidad para municipios u organizaciones no gubernamentales".

Y amplió: "También para la refacción de edificios que sean sedes de atención a personas con discapacidad, además de ayuda a deportivas y promover la inclusión laboral. Es una forma que desde el Estado Nacional se los acompañe en este escenario complicado".

Con respecto a si han recido mayor cantidad de denuncias Galarraga dijo: "Lo que vemos es que esta pandemia ha expuesto con crudeza problemas históricos de las personas con discapacidad. La exclusión del mercado laboral, más que nunca en el aislamiento por la inaccesibilidad a las plataformas web".

"Desde pedir turno para ir a un banco o hasta un delivery, son cosas concretas que se han visto multiplicadas y que al ser inaccesibles han agudizado las barreras que deben enfrentar las personas con discapacidad".

“Lo que tenemos que lograr como sociedad, el Estado tiene un rol preponderante, para cambiar la mirada sobre la persona con discapacidad. Se piensa como sujeto que demanda cuidados, que es menor productivo, que necesita atención. Incluso muchas cosas que vive son miradas por el resto como privilegios o compensaciones" amplió Galarraga.

Y continuó: "Los medios de comunicación nos pueden ayudar a impregnar la nueva mirada de la discapacidad. Ya no hablamos más de capacidades diferentes, sino personas con discapacidad que tienen enorme potencialidad ya que unaa barrera es creer que las personas con discapacidad siempre tienen que ser objeto de cuidado. Tenemos que dar el cambio en la mirada".

A través de estas líneas de acción se busca apoyar a la sociedad civil y a los organismos municipales en la adquisición de transporte accesible, camionetas adaptadas con los recursos de accesibilidad para trasladar a personas con movilidad reducida, así como también se fomentan las prácticas deportivas.

“A la línea que mayor valor le doy es a la que apunta a las personas sin obra social, que son las más vulnerables. Lo otro es el apoyo a las pymes que en definitiva apunta a la inclusión laboral. Pero todas son importantes, más en el escenario complejo que estamos atravesando".

Sobre si la sociedad ha avanzado en torno a la discriminacion maniestó: "En realidad la discapacidad no inhabilita, lo que inhabilita son las barreras que la sociedad impone. Nosotros queremos cambiar esa mirada de que todas las personas tenemos alguna discapacidad. En realidad todos somos diferentes, tenemos gustos, habilidades para una cosa y talentos para otra, etcétera".

"Por una situación equis que vive una persona porque no ve, no oye o tiene un accidente y tuvo amputación de un miembro tiene barreras para acceder a los derechos que tienen todos los demás ciudadanos, esa es la situación de discapacidad que viven 5 millones de argentinos, desde la gestión de Alberto Fernández estamos trabajando para restituir derechos y ampliando el horizonte para que todos y todas puedan participar".

Desde la parte netamente humana aconsejó: “El tema del ejemplo o no es algo que implica el cambio que proponemos. Poner el énfasis en lo ejemplificador de una vida particular se hace mucho en discapacidad. Lo que nosotros queremos es no ponerlo como ejemplo de superación, destrucción de barreras porque eso hace que la gente vea a esa persona como una súper persona con discapacidad".

"Por otro lado, la persona que necesita de extremos cuidados, que es muy dependiente, son miradas extremas de la persona con discapacidad que queremos cambiar" y reflexionó: "Desde mi ejemplo de vida, una persona impedida o minusválida que son las características impuestas en la sociedad, queremos poder ver a la persona con discapacidad como un par, un padre, un hermano, una amiga, novia, una persona que pasa por nuestras vidas con una condición, pero que es ni más ni menos que una persona igual" cerró Fernando Galarraga.

Reviví la entrevista completa