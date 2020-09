Cafiero: "La ciudad de Buenos Aires debe hacer cumplir los protocolos"

Desde esta semana algunas restricciones comenzaron a flexibilizarse en la ciudad de Buenos Aires, una de esas fue la autorización de mesas en veredas en bares y restaurantes. Actividad que en la noche del viernes se vio rebalsada por la cantidad de gente que salió a la calle.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le pidió hoy a las autoridades del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que "haga cumplir los protocolos con los que se comprometió" en relación a las aperturas que se fueron dando en el distrito porteño y consideró que "hay imágenes que muestran" que esos procedimientos "no se cumplen".



"Necesitamos que la ciudad cumpla con los protocolos a los que se comprometió. Hay imágenes que muestran que los protocolos no se cumplen", dijo el funcionario en declaraciones radiales, en referencia a las aglomeraciones de personas que se registraron anoche en las veredas de varios bares y restaurantes de la ciudad, actividad que fue permitida desde esta semana.



En ese marco, Cafiero dijo que cumplir los protocolos "es fundamental para que la propagación del virus no continúe ascendiendo, que es lo que sucedió esta semana con récord de casos, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires".



"Fuimos con reaperturas programadas para reactivar industrias pero vamos a volver para atrás si se pone en riesgo la salud de los argentinos y si la situación lo amerita", agregó.

Programa de Fortalecimiento

Sobre el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para la provincia de Buenos Aires, anunciado ayer por el presidente Alberto Fernández, Santiago Cafiero manifestó que las fuerzas de seguridad puedan "actuar de forma más rápida, más ágil, con mayor información y mayor cuidado hacia los efectivos".



En ese marco, Cafiero destacó que la construcción y mejoramiento de nuevas unidades carcelarias busca "descomprimir las comisarías y trasladar a los detenidos que se encuentran allí".

El Programa de Fortalecimiento de la Seguridad presentado ayer implica una inversión total del Gobierno nacional de 37.700 millones de pesos, de los cuales 10.000 millones de pesos serán transferidos a la provincia de Buenos Aires para la adquisición de equipamiento.

Además el funcionario destacó "el despliegue de 3.957 efectivos de fuerzas federales en el conurbano" y lo vinculó a "una Argentina que sigue en marcha a pesar de la pandemia y no se desvía de sus prioridades ni del compromiso electoral del Gobierno: poner al país de pie".



"El plan de Seguridad fue una convocatoria por igual, transparente y equitativa con todos los intendentes del conurbano, independientemente de si son radicales, de Juntos por el Cambio o del peronismo; no declamamos el diálogo político y democrático, lo practicamos",finalizó el funcionario.