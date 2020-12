El último viernes, el Gobierno de Mendoza había presentado la temporada de verano 2020-2021, donde se anunciaba que la provincia está lista para recibir a los turistas “con capacidad de respuesta en lo sanitario, y con mucho para ofrecer, pero principalmente con la gran responsabilidad de cuidar el trabajo de los mendocinos”.

Finalmente, se publicó la Resolución N° 130, en el Boletín Oficial, que establece una nueva medida: Mendoza no exigirá más el llenado de la declaración jurada de salud tanto para los comensales que llegaban hasta los locales gastronómicos; como a los huéspedes de los diferentes lugares de alojamientos habilitados.

Desde el empresariado turístico todo esto fue recibido con beneplácito, y Ricardo Beccaceci, vicepresidente Cámara de Turismo de Mendoza, y Director UCIM, contó sus impresiones en diálogo con CNN Radio Mendoza: “Efectivamente es un buen día desde el punto de vista turístico, porque esta decisión del Gobierno provincial, de habilitar la posibilidad del ingreso de los turistas nacionales, respetando obviamente algunas normas de protocolo, nos da la esperanza de que en un término prudente vamos a ir retornando a la normalidad”, afirmó.

La temporada que se espera

Luego de un verano 2020 excelente para el turismo, la pandemia revirtió todo. Las expectativas, entonces, son medidas más en orden de mitigar el daño que en otra cosa. “En estos contextos que estamos actualmente, tener ocho meses de inactividad y de costos, aún con una excelente temporada no llegaríamos al final equilibrando las cuentas”, explicó Beccaceci.

Tampoco esperan que todo se reactive mágicamente. “El turista no es un elemento que está esperando en la esquina, que le dicen abren y pasa”, precisó el dirigente empresario. “Armar un viaje, organizar el trabajo, las finanzas, la escuela, tantas cosas que se deben tener en cuenta, no se hace de un día para otro, y esta cantidad de incertidumbre que sigue habiendo en el país hace de que todavía sea difícil”, aclaró.

Con esa misma cautela, no pierden la esperanza de que para lo que es enero, febrero, marzo, es decir, la temporada estival, pueda tener visos de normalidad, “con transportes aéreos regularizados, con ómnibus de larga distancia, y la posibilidad de transitar en auto a otras provincias o salir del país. Pero todo esto mientras que no esté perfectamente normalizado y reglamentado, es como que no puede tener ninguna expectativa cierta”, resaltó Beccaceci.

La competitividad del sector

En los últimos días se dieron a conocer precios de distintos destinos, con algunas cifras que suenan descabelladas. En Mendoza, la situación parece ser otra. “Lo que puedo decir –explicó el empresario– es que cada uno de los temas que tienen que ver con el turismo están segmentados, entonces hay segmentos que por ahí tienen un nivel de precios que exceden lo normal”, y citó como ejemplo a las bodegas, porque “vienen con un esquema de servicios, de tarifas, de estructura, destinado fundamentalmente a los extranjeros, que evidentemente ahora va a ser difícil asimilarlo a los turistas nacionales”.

Continuando con los precios, explicó: “Hablando de la gastronomía normal, creo que estamos en las mismas tarifas que está manejando Córdoba o Mar del Plata, y en otros rubros que conozco mucho porque es una de las actividades mías, que es el turismo local, las excursiones, tenemos las tarifas de enero de este año, lo que da una idea de cómo está funcionando la actividad, y hemos previsto aumentar un 15% en enero”.

Los que quedaron en el camino

Muchas de las empresas que operan en el rubro no han podido soportar el parate. Beccaceci consideró que, “en materia hotelera, de acuerdo a datos que nos ha dado la Federación de Hoteles dice que un 40% han cerrado, en el rubro hotelería y gastronomía, lo que es un número muy importante”, y agregó: “En el resto de las actividades, agencias de viajes, transportistas, probablemente alcance el 50%”.

En cuanto a las ayudas desde el Estado, “se decía que se iba a apoyar al sector turístico eliminando el impuesto al cheque, dando créditos sin interés, pero estas cosas todavía no pasan y ya han pasado ocho meses, entonces esperemos que por lo menos en este tramo, que deseamos que sea el tramo final, podamos contar con ayuda que nos permita mantener las estructuras de las empresas y seguir proporcionando trabajo digno a una cantidad de gente importante”.

Conectividad

La caída de la actividad no es solo en nuestro país. Desde IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) pronostican llegar a alcanzar el 70% de la actividad que tuvieron el año pasado recién para 2024. Y la conectividad, que había sido un logro para la provincia con la multiplicación de vuelos y operadores, vuelve a estar en un terreno de dudas. “Durante 20 años la Cámara de Turismo trabajó con las autoridades para lograr la conectividad aérea. Un destino turístico, sin ella, no tiene una posibilidad de desarrollo importante”, consideró el vicepresidente de la Cámara.

“En estos últimos tres o cuatro años se logró el acceso a vuelos desde Panamá, Perú, San Pablo, hacían que un 30% del componente turístico fueran extranjeros, pero para eso demoramos 20 años en lograr convencer a toda la gente que había que convencer. Ahora es probable que habiendo tenido la experiencia de que el mercado funciona, y que el destino Mendoza es espectacular y vale la pena promoverlo en todos los destinos de estas compañías aéreas, esperemos que la recuperación sea más rápida, pero el trabajo va a ser muy arduo”, sentenció el entrevistado.

Finalmente, Beccaceci concluyó señalando: “Los empresarios del turismo han luchado y trabajado para que sea Mendoza el destino que es, y vamos a seguir haciéndolo, vamos a recuperarlo haciendo los esfuerzos que hagan falta”.