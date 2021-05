Voces encontradas sobre el proyecto turístico de Punta Negra en el Valle de Uco

El viernes, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial convocó, por intermedio de las resoluciones 115/2021 y 142/2021, a la audiencia pública por los proyectos ‘Cerro Punta Negra (Club House)’ y ‘Aprovechamiento Hidroeléctrico Punta Negra’.

La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, por intermedio de la Unidad de Evaluaciones Ambientales, llevó a cabo de forma virtual la audiencia pública del proyecto, que contempla una hostería, senderos turísticos, un loteo de 20 parcelas y un aprovechamiento hidroeléctrico con la infraestructura correspondiente.

Voces en contra

Carlos Martínez, presidente de la Cámara de Turismo del Valle de Uco –una de las entidades que se oponen– explicó las razones en CNN Radio Mendoza, entre otras cosas, porque incluye un emprendimiento inmobiliario en la reserva Manzano- Piuquenes. “En primer lugar, le quiero decir que la audiencia fue muy muy grande, y un 80% se opone a este proyecto, y un 20% son quienes quieren hacerlo”.

También desgranó los motivos de su postura: “Quiero aclarar que lo nuestro no es oposición por oposición. En el área del Manzano Histórico hay 400 propiedades, una escuela, restaurantes, hay complejos de cabañas, hay habitantes, y ese arroyo es el único que nos nutre de agua, es el Arroyo Grande. Está gente lo que quiere hacer es un emprendimiento inmobiliario”.

Según el empresario, no se niegan a un parque de nieve, pero no quieren el loteo que rodea el arroyo. “Estamos allí kilómetros allí, y se dice que iban a tratar lo que es cloacas y todo eso, pero van a volver con las cloacas al arroyo, y es algo que no se puede hacer, y no hay tanta agua, cada año hay menos”.

Además, Martínez suma otro dato considerable: “Yo pertenezco al Valle de Uco, y toda persona que quiere llegar al Tupungato no puede hacerlo, porque los privados que hicieron todo con título usufructuario se han adueñado de la montaña, poder llegar a la base del Tupungato, que es uno de los lugares más bonitos”.

A favor del proyecto

También por CNN Radio Mendoza, Diego Stortini, presidente de la Cámara de Comercio, Agricultura y Turismo de Tunuyán, expresó: “Soy de los que piensan que es justo, lógico, normal que tengamos puntos de vista diferentes y a mí me gusta, vengo de una cámara donde no todos pensamos diferente, pero si hay algo que es fundamental para poder disentir, es hacerlo con la verdad y en este caso, la sociedad en su conjunto disiente, pero en un mar de injurias, desinformación y con intereses de ambas partes, porque la empresa manifiesta interés de construir un hotel, una posada, una hostería y, del otro lado, hay intereses que ya no están tan visibilizados”.

“Este proyecto nació en el 95, cuando gobernaba en Tunuyán Raúl Silvano, intendente del PJ y en esa época, Irraeta, que era un inversor, tomó un préstamo y empezó a construir un hotel que jamás se terminó por diversas causas, principalmente, porque se obstruyó la finalización de la obra y quedó a medio hacer. Esa empresa fue comprada en 2008 por Uco Los Tres Valles, un empresario de Buenos Aires que tiene concesiones en Las Leñas y retomó el proyecto”, continuó Stortini, precisando que “ya en 2008 era muy ambicioso para una reserva o área natural protegida, es decir, entre el ’95 y el 2012, 2013, 2013, que fue cuando esta persona relanzó el proyecto fue que apareció la Ley 8.400 que declaró toda la zona un área natural protegida”.

Concluyó explicando: “La realidad es que el proyecto es demasiado ambicioso, pero no es lo que estamos discutiendo: lo que estamos discutiendo es un ajuste de ese proyecto, lo que hizo la empresa es adaptarlo, que quiere decir reducirlo a la mínima expresión, el proyecto hoy consiste en una hostería con cinco habitaciones, un restaurante y tres senderos para en verano hacer trekking o en invierno esquí, y en esos senderos se contará con medios de elevación que se desmontan en verano y se montan en invierno”.