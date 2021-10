Supuesto abuso en una escuela de Ciudad: los padres piden garantías

Recientemente trascendió un caso de presunto abuso de un celador de la escuela Beatriz Falcitelli de Ciudad, luego de ser denunciado por los padres de una alumna que aseguraron que su hija había sido forzada por el trabajador en 2019.

El hombre fue detenido e imputado por la fiscal Mercedes Moya, quien lo acuso de abuso sexual agravado con acceso carnal y además, y le sumaría la de condición de guarda.

El reclamo de los padres

En la mañana de este martes, en la puerta del establecimiento educativo, se realizó una protesta de padres por los casos de supuestos abusos de parte del celador, quienes elaboraron una nota en la que solicitan respuestas por parte de las autoridades.

En declaraciones en FM 91.7 Johana, una mamá, manifestó: “Hicimos una nota para que se destituya la directora y todos los celadores, porque aparentemente hay una celadora que está encubriendo al otro celador" y agregó: "Supuestamente esta celadora cerraba la puerta del baño y dejaba adentro al celador con la criatura”.

Otra madre, Jésica, expresó: “Estamos acá por la falta de respuestas y porque cuando le pedimos explicaciones lo único que nos dijo fue que pidiéramos la nota de los niños para cambiarlos de colegio, cuando tengo tres hijos acá: a uno le queda un año para terminar y el más chiquito que está empezando", expresó la mujer y reconoció que "no los cambiaré porque esa no es una respuesta, yo quiero mejorar la escuela para que mis hijos estén seguros y bien”.

La mujer indicó que se enteró de lo sucedido por medio de WhatsApp, ya que "hace más de 15 años que vengo al colegio, lo conozco a este celador, nunca nos imaginamos que podía pasar esto".

"Estamos mal porque es la seguridad de nuestros hijos, queremos mandarlos y que estén seguros, pedimos la renuncia de la directora y cambio completo de los celadores", reconoció.

Si bien la víctima ya no está en ese colegio, ya que fue cambiada por sus padres, el temor de los progenitores que haya más afectados está vigente. "La nena tenía miedo y quizá a otros niños les pasó lo mismo. No sabemos por qué no nos dejan entrar al colegio, cuando nos enteramos no sabíamos qué hacer, es muy triste", lamentó una de las mamás.

Los padres presentes manifestaron que quieren "justicia y la renuncia de la directora", y que la docente "se haga cargo de todo lo que ha pasado, porque hace oídos sordos. Nos dijo que si no nos gustaba que nos cambiáramos de colegio".

Respuesta de la DGE

Eduardo Andrades, delegado de la Dirección General de Escuelas (DGE) se hizo presente en las instalaciones de la escuela para contener a los padres y brindarles claridad sobre lo sucedido: "Esta situación que viene ocurriendo, nos duele y nos preocupa de la misma manera que intranquiliza a los papás".

Y amplió: "Esta persona fue aprehendida la semana pasada, la directora no lo sabía. Sin embargo, se produjo toda esta situación como si fuera un gran cachetón para la escuela".

Al respecto, aclaró que "el procedimiento se ha hecho en todos los rangos, tanto administrativos y judiciales".

El delegado se refirió a la situación de la celadora, que estaría sospechada de ser la entregadora, y en ese sentido expresó: "Tiene prohibido el acercamiento a la escuela, en tanto que las dos celadoras que se encuentran trabajando tienen miedo y no quieren desempeñarse cerca de los niños porque están asustadas".

Además, Andrades dijo que los alumnos están cursando en modalidad virtual, hasta que resuelvan la situación.