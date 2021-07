Salud: no hubo acuerdo salarial y anunciaron medidas de acción directa

La mesa paritaria provincial muestra llamaradas de desacuerdo con algunos sectores que no aceptarían lo que ofrece el Gobierno provincial en materia de aumentos de sueldos y reacomodamientos de categorías y condiciones de trabajo.

Mientras, hay gremios que aceptan lo ofrecido por la administración de Rodolfo Suarez, que, al decir del Gobierno, es una clara señal desde los representantes gremiales que comprenden el estado financiero de la provincia.

Hay otros, en cambio, que se retiraron de Julio Le Parc con el ceño fruncido y expresando que lo ofrecido no tiene en cuenta la difícil situación económica inflacionaria y no hay reconocimiento con todo lo que hacen los agentes públicos para que el Gobierno provincial exhiba equilibrios y muy buena administración ante la Nación.

La jornada de este jueves, mostró que el diálogo entre el Gobierno y las representaciones gremiales tiene matices de conflicto. Sobre todo, tras recibir el ofrecimiento formal de la administración provincial, que no aclararon que sea la única y definitiva propuesta, o que deja algún espacio para mejorarla o superarla.

La reacción inmediata fue protestar frente a la Casa de Gobierno.

Al culminar el turbulento encuentro, el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado y cabeza de los miembros paritarios del Gobierno, Ignacio Barbeira, dijo: “Trajimos una oferta mejorada que lleva el aumento, que ya se había acordado con las entidades gremiales para el año en promedio el 35%”.

Al solicitarle precisiones, el funcionario expresó: “Esto está por encima del 40% en los salarios más bajos de la administración. Además, tratamos también la cuestión escalafón por el régimen 15 para los no profesionales de la salud, Administración Central, la Secretaría de Ambiente y los organismos de control. La representación gremial mayoritaria de todos esos ámbitos rechazó la propuesta”.

“Mientras, la entidad minoritaria, que también representa a estos sectores, sí aceptó la propuesta que llevamos. Sobre esto, creemos, que es un signo que denota que la propuesta es un esfuerzo del Gobierno que, además, tiene en cuenta la sostenibilidad de las cuentas públicas y permite llevarla adelante en lo que queda del año. En cuanto a los organismos de control, resolvieron bajarlo a sus bases y responderán, oportunamente, una vez que los agentes públicos voten en forma directa”, concluyó el funcionario.

Los profesionales de la salud, en alerta y movilización, con un pie en el paro activo

Tras retirarse de la mesa paritaria, los médicos marcharon por las principales calles de la ciudad y recalaron frente a la Casa de Gobierno. Allí, no solo demostraron su enojo por lo sucedido en la paritaria del sector, sino que anunciaron medidas de acción directa, en la que “solo respetarán su juramento hipocrático de atender pacientes críticos en emergencia y urgencias”, aclararon los profesionales.

Tras la protesta, la organización gremial que representa a los profesionales de la salud, desde AMPROS detallaron con enojo el porqué se llega a esta tirante situación que los lleva a tomar medidas.

Al respecto, esto expresó a El Ciudadano la secretaria adjunta del gremio, Claudia Iturbe: “Es un insulto lo del Gobierno a los profesionales de la salud de ofrecerles solamente un 9% de aumento anualizado, que entre el 20% que se había acordado en diciembre (2020) y este 9%, promedian un 14,5% anualizado”.

Al preguntarle el porqué de sus afirmaciones, respondió: “Es una ofensa, porque creemos que va en contra de la salud pública, es la destrucción del salario de los profesionales de la salud. Cuando desde el Gobierno saben muy bien que en el 2020 no hubo aumentos e igual les pusieron el pecho a las balas todos, no se hizo ni un día de paro, no se dejó de atender a nadie y no les dieron a los profesionales ninguna licencia en todo el año”.

“Realmente estuvieron de una manera incondicional para que este Gobierno pudiera reabrir la economía, además de poder mejorar su imagen política y este es el agradecimiento a todos y cada uno de los profesionales de la salud, por lo tanto, para nosotros se acabó esta espera de que en algún momento iba a haber una reflexión del gobernador y la ministra y un agradecimiento, con reconocimiento salarial. No existió nada de eso, ni licencias, ni descansos y ni contemplaciones si algún profesional se enfermaba”, resaltó Iturbe.

Finalmente, y al explicar cuál será la respuesta de AMPROS, dijo: “De ahora en más comienza la lucha, que será una lucha diaria. Todos los días nos van a encontrar con alguna manera de acción. Por supuesto, sin dejar de atender a los pacientes de estado crítico, como así guardias de emergencias y urgencias. Todo lo demás deberá esperar, lamentablemente, lo demás va a tener que esperar”.