Piden a Suarez habilitación para realizar misas en Mendoza

En la tarde del lunes, el Arzobispo de Mendoza, Marcelo Daniel Colombo, reiteró el pedido al gobernador Rodolfo Suarez, en el que le solicitan celebrar misas y otros sacramentos.

El 28 de mayo pasado, ya habían presentado una petición, en la cual adjuntaron un protocolo de funcionamiento. Algunas de las medidas propuestas: que las celebraciones se realicen de 9 a 18 horas, no pudiendo extenderse la finalización más allá de las 19; la cantidad de fieles en los eventos programados no podrá superar el 25% de la capacidad del templo; diferenciar puerta de ingreso y egreso para evitar entrecruzamientos; no se pondrá agua bendita en las fuentes, entre otras.

Protocolo para actividades religiosas by Antonella Farias on Scribd

Ante los anuncios del Gobierno de la provincia, sobre el avance al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, y las nuevas habilitaciones, desde el Arzobispado consideran que sería oportuno que el gobernador solicite a la Nación la flexibilidad para la Iglesia.

"En razón de los numerosos creyentes mendocinos, no solo católicos, es importante una pronta respuesta de las autoridades provinciales en relación con las celebraciones religiosas", consideraron.

El 15 de mayo el Ejecutivo Nacional autorizó las actividades religiosas individuales en iglesias, templos y lugares de culto de cercanía, exceptuando las ceremonias que impliquen reunión de personas.