Noticias a las 13 por CNN Radio Mendoza del 3 de agosto

El noticiero de CNN Radio Mendoza 91.7 se emite de lunes a viernes de 13 a 13.30.

Con un inconfundible estilo, Belén López Grillo y Daniel Bressan te cuentan el acontecer diario de Mendoza, Argentina y el mundo.

Con veracidad y calidad de datos, se busca que el oyente tenga una fuente confiable de información, contexto y análisis.

NOTICIAS A LAS 13. MARTES 03 DE AGOSTO 2021

- SERVICIOS:

. Pronóstico para hoy y los próximos días.

. Estado de los pasos Fronterizos.

. Tránsito de la Municipalidad de Mendoza.

. Cortes de luz programados para mañana.

. Cronograma de mañana para la Garrafa en tu Barrio.



- INFORME COVID:

. Reorganizan la vacunación de los adolescentes con enfermedades preexistentes tras las demoras y denuncias de irregularidades.

. AMPROS aclara que las demoras en la vacunación adolescente no se relacionan a sus medidas de fuerza y ratifica paro total de residentes para jueves y viernes. Dr. Víctor Morales, delegado en el Hospital Notti.

. Amplían información sobre el regreso a la presencialidad total del resto de los niveles educativos. Graciela Orelogio, subsecretaria de Educación.

. SUTE volvió a rechazar la presencialidad absoluta. Mirtha Faget, secretaria gremial.

. Se expiden por la situación de los médicos residentes y los docentes en la provincia. Marcela Ponce, referente local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

. Mendoza abandonó el estudio de combinación de dosis de diferentes vacunas.

. Confirman que Argentina tendrá 3 millones de segundas dosis de Sputnik durante este mes.

. Aseguran que la variante Delta ya se instaló e instan a vacunarse y mantener las medidas de prevención. Sergio Saracco, presidente de la Sociedad Argentina de Toxicología.

. Analizan la posibilidad de que las empresas sancionen a quienes no quieran vacunarse y realizan un balance de la actividad empresarial en contexto de Pandemia. Federico Pagano, presidente del Consejo Empresario Mendocino.

. Amplían detalles sobre el programa de promociones para mendocinos y turistas. Mariana Juri, Ministra de Turismo y Cultura.

. Nuevos casos, recuperaciones y muertes.

. Murió un joven en el Hospital Central, tenía comorbilidades y no estaría vacunado.

- ANALIZAN EL NUEVO PROGRAMA AHORA 12. José Vargas, economista y Adrián Alín, presidente de la CECITYS.

- REGLAMENTARON LA LEY DE ZONAS FRÍAS PARA LA TARIFA DEL GAS.

- DESTINAN 20 MILLONES DE PESOS A EMPRENDEDORES LOCALES. Emilio Aguiló, director de Emprededores de la provincia y Emilce Vega Espinoza, directora territorial de Capacitación y Empleo.

- RAMÓN EXPLICA SU PRECANDIDATURA A DIPUTADO PROVINCIAL POR EL FRENTE DE TODOS. José Luis Ramón, diputado nacional.

- DESTACAN EN MENDOZA EL ACUERDO DE JUNTOS POR EL CAMBIO. Patricia Bullrich, presidente del PRO.

- REALIZAN UNA CAMPAÑA PARA AYUDAR A NIÑOS DE UNA ESCUELITA DE FÚTBOL DE EL BERMEJO. Sebastián Torrico, arquero director de la escuelita El Ciclón.