Mendoza: más de 25.000 personas se dieron la dosis de refuerzo en un día

La jefa del Programa de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, destacó la buena predisposición de los mendocinos que se acercaron a los centros de vacunación contra COVID-19 en estos últimos días del año: “Era esperable la masiva concurrencia a los vacunatorios, debido al acortamiento de plazos. Lo mismo pasó cuando, por ejemplo, surgió la variante delta o cuando salió publicada la certificación de Sputnik” explicó la funcionaria, quien aseguró que fueron más de 25.000 las personas que acudieron a darse la dosis de refuerzo.

“La enorme mayoría de los mendocinos adhiere a la vacuna y esa es una buena noticia, porque es la mejor forma de afrontar la variante Ómicron y las que puedan aparecer de ahora en más” agregó, en relación a la reducción del plazo recomendado para recibir la tercera vacuna en medio del aumento de contagios.

Combinación de vacunas

Por el momento, en Mendoza las aplicaciones de refuerzo se dan con vacunas Sputnik I, Pfizer y AstraZeneca. Con respecto a la combinación de componentes, Aguilar indicó "la combinación ideal es la que toca" ya que depende de la disponibilidad del insumo, siempre teniendo en cuenta la aplicación correspondiente según la edad, el grado del esquema y los plazos de vencimiento. Asimismo, ratificó que las combinaciones que se practican están aceptadas y avaladas por el Ministerio de la Nación y la CONAIF.

“Nos manejamos de acuerdo con la disponibilidad del insumo, distribuyéndolas de acuerdo con la aplicación correspondiente, como es el caso de los adolescentes que solo pueden recibir Pfizer. Pero también hay una logística en la vacunación donde se tiene en cuenta el período de vencimiento, y las que tienen próximo vencimiento son las primeras que se deben utilizar”.

La titular del Programa de Inmunizaciones de Mendoza aseguró que, en general, la gente acepta la dosis que le asignan. Sin embargo, resaltó que algunos piden ser vacunados con inoculantes admitidos en otros países para poder viajar: “Ayer se estuvo vacunando hasta las 18 y solo se retiraron 5 personas que querían AstraZeneca, por motivos de viaje al extranjero, dado que Sputnik continua sin ser aceptada en varios lugares”, contó.

En la misma línea, Aguilar señaló que con este fin se usa la señalización para indicar qué antídoto se aplica en la puerta de los vacunatorios: "Es para que la gente que no quiera optar por esa vacuna no haga cola y también para que no se enfrente con los equipos de vacunación que no tienen nada que ver", puntualizó. Asimismo, la funcionaria pidió consideración con el personal de salud que trabaja en la campaña; según especificó, se han reiterado los problemas de maltrato en los que ha intervenido la justicia.

“Hemos hecho denuncias y hemos tenido citación de jueces en algunos casos. Es importante que la gente que concurra entienda que cada uno desde su lugar está poniendo su mejor esfuerzo y, desde hace un año, los vacunadores no tienen descanso".

Se siguen aplicando primeras y segundas dosis

Desde que se abrió la convocatoria para aplicar el refuerzo, el 70% de las aplicaciones en centros de vacunación mendocinos fueron con este fin, según lo informado por Aguilar. No obstante, aseguró que todavía se están administrando primeras y segundas dosis. "Hay alrededor de 1.500 a 2.000 dosis que se ponen por día. Es decir que hay gente que recién se está decidiendo a iniciar el esquema de vacunación y, en muchos casos, a completar el esquema primario”, precisó la jefa de Inmunizaciones.

Por otra parte, destacó la buena adherencia a la vacunación de los padres que llevan a niños y adolescentes. "Tomando toda la población de Mendoza de 0 años en adelante, ya hemos superado el 80% con una dosis y ya debemos estar cerca del 70% con dos. La franja etaria más reticente es la de los adultos jóvenes” informó.