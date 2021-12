Una provincia multará a los que se contagien sin estar vacunados

En medio de una ola de contagios de COVID-19 que preocupa a la Argentina, en Catamarca determinaron que quienes padezcan el cuadro, no se hayan vacunado y necesiten internación, deberán costear los gastos.

Esto quiere decir que los gastos del tratamiento sólo serán cubiertos, por el sistema público de salud, a quienes cuenten con el esquema completo de inoculación. Por el contrario, los no vacunados deberán abonar la atención completa, que implica atención médica e insumos.

Según puntualiza el gobierno provincial, en el decreto 3095, "quedan exceptuadas de los beneficios del régimen ‘Prestaciones Médicas - Especial Covid-19’, creado durante la primera etapa de la pandemia", quienes no hayan accedido a inmunizarse con los fármacos ofrecidos por el Estado.

"De esta medida quedan exceptuadas las personas que puedan demostrar fehacientemente que la falta de vacunación contra COVID-19 obedece a razones médicas y/o de fuerza mayor debidamente acreditadas”, aclararon voceros oficiales.

La ministra de Salud de Catamarca, Manuela Ávila, mostró su preocupación porque un 10% de la población aún no había recibido ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus

"En la provincia estamos en un 89% de personas vacunadas con el esquema completo. Sin embargo, no me preocupan los vacunados, me preocupa un 10% de la población que no ha recibido ninguna de las dosis", había manifestado la titular de la cartera sanitaria.

Desde el Comité Operativo de Emergencia informaron que hasta este martes el Ministerio de Salud aplicó un total de 734.054 vacunas y que las mismas fueron inoculadas a 388.414 personas.