Laricchia sobre el MendoExit: "No queremos tener ningún jefe de Buenos Aires"

Si bien todo se inició como una posibilidad muy muy lejana, el MendoExit está a punto de conformarse oficialmente y de esa forma propone separar a Mendoza de la República Argentina, para declararla como Estado independiente. Desde el movimiento indicaron que "no quieren tener ningún jefe de Buenos Aires".

El movimiento, cuyo nombre tiene un obvio parecido con el Brexit de Inglaterra, anunció su actividad de lanzamiento en el departamento de General San Martín el próximo 15 de abril, donde "ejerciendo el federalismo municipal, realizaremos el lanzamiento de nuestra campaña electoral 2021, de cara a las elecciones legislativas", según explicaron desde el agrupamiento que practica la mendocinidad como valor

entrevistaron a Hugo Laricchia, guía de turismo y uno de los creadores del movimiento quien explicó qué es lo que plantean desde el nuevo espacio político y por qué decidieron formar un partido.

"MendoExit nació en el 2015 o 2016, no tenemos la fecha exacta. La idea fue crear un movimiento de opinión sobre el sentimiento de los mendocinos en relación a la forma de vivir y relacionarse con Nación" indicó Laricchia.

"Esto duró muchos años, elaboramos proyectos, hablamos con ministros y legisladores. Peor no tuvimos mucha suerte, nos escuchaban y guardaban las carpetas en algún rincón" agregó.

“Cansados de que nadie hiciera nada constituimos, decidimos hacer un partido político y presentamos en las elecciones con un movimiento 100% mendocino que reclama el cumplimiento de todas las autonomías declaradas en 1853. Nos vamos a presentar en las elecciones en todos los cargos convocados".

Con respecto a cuál es la intencionalidad del MendoExit manifestó: "Hizo mucho ruido, es rimbombante, muchos periodistas de Buenos Aires se largaron a titular, algunos políticos irresponsables de Buenos Aires jugaron con esa idea".

"El MendoExit es para cumplir con la Constitución de 1853, suena felinezco pero en Argentina y en Mendoza es necesario ya que delega en Nación algunas tareas, que eran para evitar conflictos entre provincias. Son muy poquitas las delegadas, todo el resto es potestad provincial" contó.

"Con los años la Nación se ha apropiado de potestades de las provincias. Y los políticos, con la reforma del ’94 terminan siendo funcionales a las internas de sus partidos más que a sus intereses provinciales".

“Por eso dijimos que vamos a armar el partido política y vamos a defender todas las potestades de la provincia. Vamos a lograr que Mendoza se autogobierne en todo lo que la Constitución lo permite. Para eso vamos a participar, lo otro es quedarse mandando memes o llorando en los cafés".

“Cuando ves por ejemplo hoy a la ministra diciendo que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) les otorga a los gobernadores manejar decisiones durante la pandemia, a mí se me hierve la sangre" expresó Laricchia y completó: "Ningún DNU lo toca nada al gobernador, eso está otorgado por la Constitución".

Y amplió: "Lo otro es que un mendocino si quiere vender un auto tiene que ir a un registro nacional, nos han avasallado tanto que somos una especie de subsidiaria de un poder central que además nos ataca, perjudica y nos quita el esfuerzo del sacrificio para dárselo al conurbano, al Gildo Insfrán, a Santiago del Estero".

"Los mendocinos no nos levantamos temprano para trabajar en un ambiente inhóspito como el desierto para construir un estadio en Santiago del Estero, eso es injusto".

Difrencia con otras fuerzas políticas

Con respecto a lo político Laricchia manifestó: "Es un gran momento para esta aparición, sobre todo teniendo en cuenta que la tercera fuerza ha perdido adeptos".

"No sé si en especulación política, sí sé que es el momento en que Mendoza ha estado más bajo ataque. Es momento de salir a pelear".

"Quisiera hacer una diferencia entre el fenómeno del FIT y Protectora. El FIT fueron un montón de chicos ideologizados que creyeron que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, porque los habían votado en el Dalvian, Chacras y la Quinta, en realidad la gente demostró hartazgo nada más. No leyeron bien, no entendieron bien porque recibieron votos" indicó molesto.

“Lo de Protectora es mucho peor, desde que llegó al Congreso ya no es una fuerza independiente del Kirchnerismo. Es parte integrante y operativa a nivel nacional" atacó.

“Nosotros creemos que Mendoza debe ser defendida porque está bajo ataque real y simbólico todos los días. Te levantás y te encontrás con una nueva pseudo promoción industrial o no invitan al gobernador a Chile".

"No se aguanta más, es el momento de decir basta, lo queremos decir desde la política. La lista sábana no me gusta, la elección por distrito no me gusta, pero es adolescente no jugar porque no me gusten las reglas. Vamos a jugar con las reglas del juego que hay, sin ningún jefe desde Buenos Aires. Los límites son el Desaguadero, el Salado en el Sur y los altos limpios en el norte".

Lanzamiento de MendoExit

"Mañana hacemos una presentación por streaming. Nos vamos a presentar ante los mendocinos, para a explicar quiénes somos y aclarar el barullo que han metido entre los medios nacionales y algunos políticos con el independentismo. Somos nuevos en esto, jugamos de visitante pero jugamos en serio" dijo Laricchia sobre la exposición del movimiento.

“Righi sale a hablar y dice que el MendoExit es para la gilada, el intendente de Lavalle, eso nos indica que vamos por el buen camino. Veremos si logramos la confianza del mendocino, si creen en nosotros y que haya una fuerza política que defienda a la provincia con vehemencia. Queremos ir a pelear al Gobierno Nacional”.