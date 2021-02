Liberaron los terrenos para la construcción de la autovía a San Juan

El gobernador Rodolfo Suarez, junto al intendente de Las Heras, Daniel Orozco; el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgró, y la titular del IPV, María Marta Ontanilla, entregó en la mañana de auer las 75 viviendas del barrio Ruta Nacional 40 – Zona Urbana. El acto se realizó en el carril El Algarrobal y la calle Los Corrales, El Borbollón, departamento de Las Heras.

En 2017 se adquirieron los terrenos para dar solución a los vecinos cuyos hogaresfueron afectados por la nueva traza de la doble vía Mendoza- San Juan y se los dividió en dos grupos, según las características que comparten. En aquel momento se avanzó en la compra de dos terrenos: uno para dar respuesta a 75 familias de la zona urbana y un segundo terreno para 60 familias con características rurales.

Estos hogares con afectación directa o indirecta fueron censados y relevados de manera conjunta por las instituciones intervinientes: la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), la Dirección de Vivienda del municipio de Las Heras (IMUVI) y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Suarez y Ontanilla

En 2018 comenzó la construcción de estas viviendas para relocalizar a las familias y ayer se entregó la primera etapa, correspondiente a la zona urbana.

Dentro de este proceso se abarcaron aspectos sociales y ambientales. Se realizaron acciones en conjunto con la Municipalidad de Las Heras y el IPV, donde se trabajó con las familias y el área de Zoonosis en capacitación y problemáticas relacionadas con los animales, instancias participativas en la elección de sus lotes en el nuevo barrio, acompañamiento en la preparación para la mudanza y visitas durante el proceso de obra.

Además, la DNV fue la encargada, junto al municipio, de realizar la mudanza efectiva de las familias y de la posterior demolición de las viviendas, con el fin de dejar la traza liberada para el futuro comienzo de la obra.

Un día histórico: demolición de viviendas y mudanza

Al comienzo del acto, el gobernador Suarez tomó la palabra y dijo: “Quiero felicitar a cada uno de los vecinos que van a tener esta nueva vivienda con todo lo que significa, son casas de calidad que se hacen gracias al esfuerzo que también han hecho ustedes”.

“Voy a ser breve porque sé que tienen que hacer la mudanza y tenemos que avanzar. Esto se ha hecho para que se pueda hacer la doble vía hacia San Juan en el tramo de la ruta nacional 40. Esta es la parte que tenía que hacer el Gobierno de Mendoza y hemos cumplido con los vecinos y con el compromiso con la Nación para que esta obra se haga, ya que va a generar empleo genuino. Nosotros vamos a exigir que se reactive la obra y lo vamos a hacer el viernes, cuando tengamos visitas nacionales”, agregó Suarez.

Además, el mandatario provincial destacó la importancia de este acto y dijo: “Esta entrega de viviendas tiene un significado muy grande porque no solo estamos solucionando el problema de vivienda de muchas familias, sino que estamos cumpliendo por parte de la Provincia con el compromiso que teníamos con la Nación de relocalizar a estas familias para que se pueda hacer la doble vía San Juan-Mendoza”, agregó.

El nuevo barrio para los reubicados.

“Hoy estas familias están dejando el lugar donde está la traza de la ruta, se está demoliendo las viviendas y la gente se está mudando de forma simultánea. Nosotros cumplimos, así que le vamos a exigir a la Nación que se haga la obra. Mañana (por hoy) nos visita el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y le vamos a decir que ya está todo en condiciones para que empiecen, porque la obra está adjudicada y licitada”.

Al barrio Ruta 40 se le colocará el nombre que decidan sus vecinos y está ubicado en el carril El Algarrobal y la calle Los Corrales, en el distrito El Borbollón, de Las Heras.

Un diálogo con agenda abierta

Luego del acto, el Gobernador abordó diferentes temas en una conferencia de prensa, y uno de ellos fue el de una supuesta lista de vacunados VIP en la provincia: “Escribe cualquiera porque se le ocurre hacer daño, yo no voy a contestar. La forma de comunicarse es esta, mirándose a los ojos, de frente, mirando a la gente, los agravios y la basura no los contesto”, señaló, agregando: “No tenemos problemas en publicar la lista. Estoy haciendo una consulta jurídica y también lo vamos a hacer con Fiscalía de Estado en cuanto a la reservada la identidad. En todo lo que tiene que ver con salud, se protegen los derechos de personas, no queremos vulnerar a nadie”.