Las 5 mejores propuestas para el Día del Amigo

Las vacaciones de invierno y el tan esperado Día del Amigo, son eventos de disfrute clave en nuestra cultura occidental y se vuelven un motivo más para celebrar.

Sabemos que durante el 2020 estos festejos se vieron imposibilitados debido a la pandemia del coronavirus, pero este año nuevas disposiciones habilitaron la opción de poder salir con amigos hasta las 00:30. Los locales gastronómicos nos ofrecen nuevas y divertidas posibilidades, para todas las edades y para quienes se animan a salir luego de meses de encierro.

Si todavía no decidiste qué hacer, te detallamos cuáles son las mejores propuestas que nos ofrece Mendoza para compartir este día tan especial.

1. SUSHI CLUB MENDOZA:

Para todos los amantes del sushi, el mejor restó de comida japonesa nos invita desde las 21 un menú de 45 piezas combinadas a $3.950 (con vino incluido) para 2 personas. Además de contar con su clásica carta, Sushi Club nos ofrece su nueva tabla vegana y un descuento del 50% en tragos para festejar a lo grande.

En un ambiente agradable y dedicado a clientes que prefieran ir a cenar, podemos elegir dos direcciones:

Mendoza Centro: Av. Belgrano 1112

Mendoza Chacrac Park:Ruta provincial 82 km 54 Luján de Cuyo

Reservas: @sushiclubmendoza

2. UNDER THE TREE BAR; BY BOSCO:

El bar más concurrido del golf club nos ofrece desde las 18 un Happy Hour, con sus mejores tragos de autor hasta las 20:30. También los grupos podrán disfrutar de diferentes juegos de Previa Concept y como es de saber la excelente musicalización de DJ: Groovy

Las sorpresas y promociones estarán presentes para que vivas una tarde única con regalos de: Chandon, Fernet Branca y Stella Artois.

Reservas: @boscorestaurant

3. BROOKLYN:

Uno de los bares más populares sin dudas, es Brooklyn, un lugar con onda destinado para jóvenes que deseen reencontrarse y picar algo. Cerca, cómodo y la mejor opción de la Arístides.

En el especial Día del Amigo, nos ofrece un Happy Hour desde las 18:30 hasta las 21:00 y

Reservas: @brooklynbarmza

4. BLACK JAGGER DOWN TOWN:

Recordando viejos tiempos, y de la mano de Black Jagger tenemos un evento en el lujoso hotel MOD, en donde habrá dos propuestas de comida: sushi y las mejores hamburguesas de @burgang.ar para quienes prefieran.

Asimismo, la musicalización será de la mano de DJ: Aka Delicia y Leo Ortega

Contacto: 2613728686 (Maximiliano Goldman)

5. NIPOTI:

El local de comida italiana nos brinda "Nipoti Sunset" con copa de Aperol de Bienvenida y Happy Hour de Branca, Quilmes, Negroni y Aperol hasta las 00:30 y juegos para realizar en grupo.

La recomendación en el bar de Palmares Open Mall es dirigida a los grupos que deseen diferentes tipos de comidas elaboradas y un lugar cercano para el encuentro.

Reservas: @nipotiristorante

Desde el sector comprenden la importancia de implementar protocolos de seguridad e higiene, por lo que solicitan realizar las reservas con anticipación debido a que los restaurantes y bares se encuentran con capacidad limitada.