La marcha por Florencia terminó con la Legislatura en llamas

Luego de la concentración en la explanada del parque cívico, algunos grupos que no pertenecen al movimiento #NiUnaMenos incendiaron la fachada de la Legislatura mendocina y una oficina de la Casa de Gobierno.





Cerca de las 21, un sector que también causó vandalismo en el edificio de la Virgen del Carmen de Cuyo, se apostó en Peatonal y Patricias Mendocinas y prendieron fuego la casa de las Leyes.Según comentaron testigos presenciales a este medio, las protestantes abrieron una de las ventanas y encendieron papeles en el interior de una de las oficinas.



Finalmente, cerca de las 22:15 el fuego ya había sido controlado por los Bomberos Voluntarios de Ciudad.



En el video se puede notar la escaza presencia policial, quizás para no generar más inconvenientes de los que ya se habían establecido.



El colectivo "Ni Una Menos" repudió los incidentes

A través de una publicación en redes sociales el colectivo "Ni Una Menos Mendoza" repudió los actos de vandalismo.

"La marcha tenía un sólo objetivo: pedir justicia por Florencia. Había sido impecable. Cuando terminamos de leer el comunicado en Casa de Gobierno, apareció un grupo de muchos varones y chicas con máscaras que empezaron a romper todo", comentaron desde la entidad.

Cuando todo comenzó a desmadrarse, las mujeres del colectivo solicitaron a las personas que se vayan a sus hogares. "No entendimos qué estaba pasando, había sido una marcha tranquila. No es nuestro estilo. No buscábamos esto y no entendemos quién buscó sacar provecho de esta situación", finalizaron.

El Ciudadano en el lugar de los hechos

El periodista Maxi Lucero relata el panorama en Peatonal y Patricias Mendocinas, tras el triste desenlace.

Según el encargado de limpieza "Hay un policía herido con un corte producto de los vidrios que cayeron con las pedradas" y se robaron las computadoras de las oficinas".