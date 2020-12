La Laguna del Diamante comienza su temporada con reservas online

Debido a las condiciones sanitarias por el Covid-19, para acceder al área de la Laguna del Diamante se debe reservar un turno y abonar el ingreso anticipadamente, así lo indicó la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. El trámite se realiza exclusivamente de forma online en la página web del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de Mendoza.

La Temporada Estival del Área Natural Protegida Laguna del Diamante, es desde el lunes 21 de diciembre a las nueve horas en Alvarado. Cabe destacar que el camino ya se encuentra en condiciones para ser transitado, gracias a los trabajos realizados por la Dirección Provincial de Vialidad.

El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, declaró: “Hemos puesto en funcionamiento un nuevo sistema de reservas online y pago electrónico para eliminar la utilización del efectivo con el fin de reducir los riesgos sanitarios en el marco de la pandemia y agilizarle el trámite a los visitantes, por lo que es necesario abonar el ingreso antes de viajar. Para facilitarlo se realiza toda la gestión de manera electrónica en la nueva web del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de nuestra provincia”.

La Laguna del Diamante está ubicada a 220km al suroeste de la ciudad de Mendoza, en San Carlos y el tiempo aproximado de viaje desde allí son cuatro horas. El espejo de agua está ubicado en la cordillera principal a 3.300 metros sobre el nivel del mar a los pies del majestuoso volcán Maipo (5.323msnm).

El sitio de ingreso a la Reserva Laguna del Diamante se denomina Refugio Alvarado, ubicado a 60 kilómetros del distrito Pareditas. Allí, guardaparques llevan a cabo el control de ingresantes, brindan información y las recomendaciones necesarias a visitantes. Hasta la Laguna del Diamante hay 43 kilómetros más de distancia por un camino de alta montaña, en su totalidad de tierra, con alturas máximas de 3.500 y 3.750msnm. El tiempo aproximado de viaje entre Alvarado y la laguna es de 1.45 hora. El horario máximo de egreso es a las 21 por el Refugio Alvarado.

“Se recomienda a los turistas consultar el estado del camino y las condiciones meteorológicas. También se recuerda a los pescadores que deberán realizar el proceso de desinfección de todos los equipos que se utilicen para realizar la actividad y mantener el área libre del alga exótica invasora Didymo.”, afirmó el director de Recursos Naturales, Sebastián Melchor.

¿Cómo adquirir la entrada?

Para ingresar a la Reserva Natural, Laguna del Diamante, se debe reservar un turno y abonar el ingreso de forma anticipada, este trámite se realiza exclusivamente de forma online en la página web de la Secretaría de Ambiente.

Por las condiciones de público conocimiento relacionadas a la pandemia por Covid-19 no se realizará la venta de entradas en el ingreso del Área Protegida. Quien no haya gestionado anticipadamente su entrada no podrá ingresar, se toma esta medida a fin de respetar los cupos calculados por turno para evitar aglomeramientos y cuidar la salud de los visitantes.

¿DÓNDE SACO TURNO Y PAGO LA ENTRADA?

Ingresar al siguiente ENLACE

Hacer clic en “Reserva Laguna del Diamante” y en “Ver actividades”.

Ingresar cantidad de personas que reservarán turno

Seleccionar la actividad que quiere/n realizar haciendo click sobre la misma.

Hacer clic en “Ver disponibilidad”

Seleccionar el mes, día y horario.

Hacer clic en “Reservar”.

Ingresar datos de los visitantes. (Aclaraciones: en documento no colocar caracteres, teléfono y el teléfono de emergencia deben ser diferentes y colocando el código de área y luego el número de teléfono)

Realizar clic en “Calcular Total”. Le indicara el monto a pagar, dicho monto lo calcula a partir de las categorías de entradas elegidas (Ver tarifario a continuación)

Hacer clic en “Confirmar”.

Le mostrará una pantalla confirmando su reserva y haciendo clic en “Cupón de Pago” podrá descargar el mismo.

Para pagar podrá hacerlo presencialmente en una sucursal de Pago Fácil o a través de la Aplicación de Mercado Pago. Este paso es obligatorio, si no se abonan las entradas no se podrá ingresar.

Al mail del titular de la reserva le llegarán las indicaciones que debe cumplimentar antes de presentarse el día del turno.

¿Cómo pagar por Mercado Pago?

Tener la aplicación instalada en el celular. Abrir la aplicación y registrarse con tus datos personales. Asociar una tarjeta de débito o crédito. Ingresar a “Pagar Servicios”. Seleccionar “Escanear”. Leer el código de barra que generó su Reserva. Elegir la forma de pago y confirmar el pago. Descargar en su dispositivo móvil o, en última instancia, descargar e imprimir la constancia de pago ya que deberá mostrarla a Guardaparque cuando ingrese al área protegida.



TARIFARIO 2020 (vigente hasta el 31/12/2020)

Entrada general:

● Por persona, por el día $ 245

● Por persona, con permanencia hasta 3 días $500

● Por persona, con permanencia hasta 7 días: $1000

Andinistas:

● Andinistas nacionales para trekking o ascenso al volcán Maipo con permanencia hasta siete días $2000.

● Andinistas extranjeros para trekking o ascenso al volcán Maipo con permanencia hasta siete días $4000.

Sin cargo (también deben gestionar entrada por la web):

● Personas Menores de doce (12) años / Personas con discapacidad / Personas Jubiladas / Personas Veteranas de Malvinas

Descuento para personas residentes en San Carlos

● 50% de descuento sobre el precio de todos los tipos de entradas para personas residentes en San Carlos.

TARIFARIO 2021 (vigente a partir del 1/1/2021)

Entrada general:

● Por persona, por el día $350

● Por persona, hasta 3 días $700

● Por persona hasta 7 días: $1400

Andinistas:

● Andinistas para trekking o ascenso al volcán Maipo con permanencia hasta siete días:

o Mendocinos $ 2.000

o Argentinos $ 3.000

o Países Limítrofes $ 4.500

o Extranjeros $ 6.000

Descuento para personas residentes en San Carlos

● 50% de descuento sobre el precio de todos los tipos de entradas para personas residentes en San Carlos.

Derecho de pesca temporario

● Tendrá vigencia durante la estadía establecida por la entrada adquirida para los visitantes que quieran practicar pesca deportiva en el ANP y que no cuenten con licencia de pesca deportiva vigente. Valor $ 300

Sin cargo (también deben gestionar entrada por la web):

● Personas Menores de doce (12) años / Personas con discapacidad / Personas Jubiladas / Personas Veteranas de Malvinas.

