La importancia de los cuidados paliativos en los pacientes terminales

Los cuidados paliativos son una especialidad de la medicina que busca el alivio del sufrimiento y los síntomas de los pacientes con enfermedades sin posibilidad de curación, y que son limitantes para la vida, aliviando, cuidando y acompañando a estos y a sus familias, quienes sufren a la par del paciente, durante todo este proceso.

"Los cuidados paliativos unen la medicina basada en la mejor evidencia científica, con el trato compasivo y humanizado", indicó a El Ciudadano el doctor Ignacio Torre, especialista en Cuidados Paliativos y acompañamiento en el final de la vida.

"A menudo, la gente relaciona estos cuidados con la muerte" especificó y aclaró que "es una idea errónea, ya que estos trabajan con la vida, buscando darle dignidad y significado hasta el último segundo".

Quiénes requieren cuidados paliativos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 40% de los pacientes internados en una institución de agudos podrían beneficiarse con un acompañamiento de cuidados paliativos. La mayoría de los adultos que la requieren padecen enfermedades cardiovasculares (38,5%), cáncer (34%), afecciones respiratorias crónicas (10,3%), VIH/SIDA (5,7%) y diabetes (4,6%).

En base a estos indicadores, Torre sostuvo: "Si bien muchos relacionan los cuidados paliativos con las enfermedades oncológicas, la realidad es que, de cada tres pacientes que se beneficiarían, solo uno será por cáncer y los otros dos serán por otras enfermedades, como afecciones cardíacas terminales, hepáticas o renales, enfermedades neurológicas, como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), o la esclerosis múltiple, y las demencias, y algunas enfermedades infecciosas, como VIH, tuberculosis".

El especialista se puso en lugar de quiénes transitan por esa realidad y expresó: "Imaginemos que una persona presenta una enfermedad terminal, desde el momento del diagnóstico, su vida y la de su familia, se llena de sentimientos difíciles de manejar y, frecuentemente, desorganización y caos".

"No estamos preparados para afrontar estas situaciones, porque desde chicos aprendemos a no hablar del tema y cuando nos tocan de cerca, no sabemos cómo manejarnos", reconoció.

En ese sentido, resaltó que "todas las esferas de la vida del paciente se trastocan", desde lo social (el paciente deja de salir y suele recluirse, lo mismo la familia, que debe cuidarlo), la emocional (aparecen miedos y angustia por la proximidad de la muerte, ansiedad por lo que puede pasar, culpa), la espiritual (¿Por qué me pasa esto a mi? ¿Dios me está haciendo esto? ¿Existe vida después de la muerte?), y la económica (el paciente ya no puede trabajar, por lo tanto aportar dinero, y los gastos pueden ser mayores por los medicamentos y cuidados, la familia también puede tener que dejar de trabajar para cuidar al paciente).

Disminuir el sufrimiento

Torre destacó que "este tipo de cuidados busca disminuir el sufrimiento en todas estas esferas, primero calmando el dolor físico y otros síntomas (falta de aire, náuseas, delirio, pérdida de fuerza y de apetito) que pueden aparecer como consecuencia de la enfermedad, pero también acompañando a todo el grupo familiar en este camino, sin juzgarlos".

Además, el profesional reconoció que "en este acompañamiento se tratan temas relacionados con las despedidas, a la organización del tiempo y de las voluntades del paciente respecto a su vida y su muerte (voluntades anticipadas), los miedos y angustias, y la organización de los cuidados".

Por esta razón, especificó que "el trabajo debería realizarse siempre en equipo con médico, enfermero, psicólogo, nutricionista, kinesiólogo, trabajador social y ministro de fe".

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

El 9 de octubre se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Este año, el lema fue 'No dejar a nadie atrás'.

Este lema apunta a la equidad en el acceso a los cuidados al final de la vida. En nuestro país, de cada 100 personas que requieren cuidados paliativos, solo 5 los podrán recibir.

Es por eso que "desde hace casi un año pedimos que se avance con la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, que actualmente tiene media sanción en el Senado, y espera pasar a Diputados", pidió Torre.

"Antes de hablar de 'muerte digna', deberíamos plantearnos hablar de 'vida digna' hasta el final de la misma", reflexionó.

Para finalizar, el doctor refirió: "Todos deberíamos tener la posibilidad de acceder a este tipo de acompañamiento en el transcurso de una enfermedad potencialmente mortal, todos deberíamos poder transitar el camino de la vida sin sufrimiento, y rodeados del amor de nuestros seres queridos, en el lugar que elijamos para partir".

Agradecimiento: doctor Ignacio Torre, especialista en Cuidados Paliativos y acompañamiento en el final de la vida. Matrícula 9366.