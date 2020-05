Debido a la crítica situación que viven los empresarios, desde la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) emitieron un comunicado para advertir sobre lo que puede ocurrir con las empresas de persistir la cuarentena.

A través de las redes sociales, los empresarios mostraron su preocupación teniendo en cuenta el escenario crítico que atraviesa el sector en cuanto a la economía. "Con caídas de ventas de hasta el 80% para aquellas empresas que no pudieron trabajar o producir normalmente, se le suma ahora la preocupación por el pago del sueldo anual complementario", dejaron en claro en el comunicado.

El titular de la confederación, Gerardo Díaz Beltrán, fue muy tajante y explicó que "el riesgo no son los despidos sino el cierre de empresas. Si no tenemos dinero para funcionar, menos para pagar indemnizaciones".

Las peticiones de la CAME

Créditos a tasa cero para las pymes

Cubrir el 100% de los salarios para pymes de hasta 40 empleados, considerando que el peso de la masa salarial en una pequeña empresa representa en promedio el 37,7% de su estructura de costos, con mucho mayor impacto que en las grandes empresas.

Descuento solidario de alquiler por el cierre obligatorio.

Ampliar la moratoria de AFIP a obligaciones fiscales hasta el fin del aislamiento preventivo.

Rescate de volumen de cheque rechazados con descubiertos

Refinanciar los pasivos de deudas bancarias y prendarias

Diferenciar el tratamiento entre pymes y grandes empresas: La imposibilidad de distribuir utilidades mientras las empresas hayan sido beneficiadas por el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), atenta contra la supervivencia de muchos pequeños empresarios y sus familias, para quienes la distribución de dividendos es hoy su principal fuente de ingresos.

"A pesar del esfuerzo del gobierno por generar herramientas de sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas, según el relevamiento realizado por la CAME, la mitad todavía no accedió a ninguno de los beneficios anunciados. Por diferentes motivos, para las pymes no es fácil acceder a los créditos. En algunos casos porque no se los aprueban o no califican por requisitos, y los que lograron obtener el visto bueno siguen en la espera de que se concrete la ayuda." reza otra parte del comunicado.

Acá podes leer el mensaje completo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.