Jubilados piden vigencia de la ley de movilidad de sus haberes

Jubilados realizarán una protesta pública que llevarán adelante en pleno microcentro mendocino, a través de diferentes organizaciones, entre las que sobresale el Partido de los Jubilados, donde expondrán lo que está sucediendo con sus haberes y la cuestionada atención de organismos públicos, como la ANSES y la obra social PAMI.

El encuentro se prevé donde se inicia la peatonal Sarmiento y la calle Patricias Mendocinas, donde mostrarán con documentos y recibos de haberes lo que consideran una verdadera injusticia de lo que se está haciendo desde el Estado nacional con sus emolumentos. Ellos consideran que se está violando la movilidad jubilatoria y, por lo tanto, “defraudando el bolsillo de personas que aportaron gran parte de su vida para tener una digna jubilación”, aseguraron desde las organizaciones.

El Ciudadano tomó contacto con quienes se manifestarán, entre ellos Gloria Dávila de la corriente promotora del Partido de los Jubilados, quien al momento de describir la situación, dijo: “Nuestros haberes jubilatorios quedaron muy por debajo de lo necesario para poder afrontar los gastos en medicamentos y alimentos, mucho menos para afrontar el pago de servicios. Ante esto, siempre nos preguntamos por qué en vez de continuar con la Ley de Movilidad, que aún está vigente con el aumento del 11,56 % que le correspondería pagar a los jubilados cada tres meses, el Gobierno lo transforma en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)”.

Al preguntarle qué implica esta determinación de la administración de Alberto Fernández, respondió: “Con esta decisión se incorporan porcentajes de aumento, que no se sabe de dónde los toma el Gobierno nacional. Por eso repito que la ley sigue vigente, que hace que demandemos judicialmente al Gobierno por el faltante del porcentaje establecido. Será hasta las últimas consecuencias y no nos importa el tiempo que se tomen los procesos judiciales, los seguiremos, así lo tengan que cobrar nuestros hijos o nietos, ya que es nuestra plata aportada por décadas”.

“El avance tecnológico de los organismos de la ANSES y el PAMI perjudica a los jubilados”

Para Dávila, los problemas que enfrentan la gente de la tercera edad, no solo se limitan a los magros haberes, también describe que, “el jubilado padece la atención de la ANSES y el PAMI, organismos que dejan mucho que desear. Es terrible llamar al 130, porque es gastar el tiempo, ahí no atiende nadie a nadie, por eso las personas mayores se ven desbordadas ante el sistema informático que no dominan y por los contestadores automáticos cuando se quiere hablar realmente con una persona”.

Profundizando, agregó: “Observamos que la ANSES está bastante desorganizada. Consideramos que debería ser más ágil en la atención y organización de las unidades de atención al ciudadano. Similar aspecto muestra el PAMI, ya que los turnos médicos son muy a la distancia, por lo que el afiliado a veces debe, con su escaso dinero y en forma particular, hacer frente a sus necesidades de salud”.

Finalmente, el referirse a la manifestación de hoy y sobre lo que los jubilados llevarán adelante en los próximos días, expresó: “Desde la comisión promotora del Partido de los Jubilados, junto a otras organizaciones nos reuniremos a las 11.30 en la intersección de la Peatonal y Patricias Mendocinas, con estricto protocolo sanitario COVID, para mostrar que los jubilados aún estamos pasando muchas necesidades, que estamos vivos y seguiremos luchando por nuestros derechos, además de anunciar que vamos a ir a juicio contra el Gobierno nacional por lo que nos deben. Ese va a ser en nuestro objetivo, vamos a juicio por lo que nos deben”.