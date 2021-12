Incertidumbre en Mendoza por la carne a precios accesibles

Luego de varios intercambios entre el Secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, con los representantes de las carnicerías de ABC y los comercios nucleados en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), se llegó a un acuerdo de precios “básicos” (para el mercado interno) en 5 cortes de carne, de cara a las celebraciones de fin de año.

Si bien, los carniceros locales aseguraron que Mendoza tendrá cupo de carne a precios especiales (teniendo en cuenta que se acordó destinar 20.000 toneladas de carne al mercado local), advirtieron que la medida no alcanzará para dinamizar el mercado y consideraron que se debe apoyar la producción para ampliar la oferta.

José Micheli, empresario de la carne habló al respecto en el programa En La Mira por FM 91.7 y aseguró que por el momento no tienen información concreta.

“Pueda ser que llegue esa mercadería a Mendoza, no sabemos nada todavía. De todas maneras, estamos hablando con abasteros de Mendoza porque lamentablemente cuando llega no nos llega a nosotros. A los distribuidores mayoristas o las cadenas de carnicerías más chicas este tipo de mercadería no nos llega, llega a los supermercados”, indicó.

Lo cierto es que los cortes parrilleros ofrecidos son el asado a $549, matambre a $599, vacío a $599, tapa de asado a $499 y falda a $399 por kilo y según la confirmación oficial, las 5 opciones se podrán conseguir en los puntos de venta adheridos al acuerdo en todo el país.

Con respecto a estos valores que se manejarán durante los festejos navideños (22, 23 y 24 en la semana de Navidad y 29, 30 y 31 en la de Año Nuevo), el empresario de la carne en Mendoza indicó: “Nosotros no estamos en condiciones de ofrecer eso a esos precios porque prácticamente eso es lo que nos cuesta una media res de novillo que hoy vale 490, 500 pesos. Pero para los mayoristas, los precios que han puesto me parecen bárbaros”.

Frente a la crisis que atraviesa el sector, Micheli reflexionó: “En buena hora que llegue, pero tendría que ser algo igualitario para todos. También para nosotros que damos trabajo y tenemos empleados de Mendoza, no de Buenos Aires. Tendremos que esperar y ver cómo vamos a competir, pero directamente es inviable. No podemos llegar a esos costos de ninguna manera, con los gastos que tenemos ni siquiera pagamos los costos, es bastante complicado el tema”.