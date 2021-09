Impulsan un programa de beneficios para la zona rural de Mendoza

El diputado Jorge Difonso (Frente Renovador Unión Popular) impulsó un proyecto, que tiene como fin establecer bases para un crecimiento poblacional equilibrado.

El mismo propone la creación del programa Mendoza Rural. En diálogo con FM 91.7, su autor destacó que apunta a generar "federalización de los recursos provinciales para el interior de la provincia; zonas que tienen mucho potencial desde la ruralidad, turismo sustentable, generación de energía, pero que no cuentan con un plan de desarrollo concreto".

"Apuntamos a que la gente pueda decidir quedarse en la finca, en un pueblo y no emigrar porque la finca luce abandonada por los precio o porque no tiene accesibilidad con los caminos o porque no puede tener un buen servicio de salud", detalló.

Entre los objetivos del proyecto, el funcionario destacó: la extensión de redes de agua potable, el acceso al gas natural, recuperar el ferrocarril y brindar internet con banda ancha.

Difonso remarcó que pretenden que en el próximo Presupuesto provincial "se vea reflejado en la distribución federal del recurso".

"Creo que es un tema prioritario, hay conciencia (en la Legislatura) de la situación. Pretendo instalar que es un tema que ha sido generado no por una cuestión política sino geográfica, que se ha repetido gobierno tras gobierno", concluyó el diputado oriundo de San Carlos.