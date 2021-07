Este es el descargo de la mujer que vacunó con una jeringa vacía

Un insólito hecho salió a la luz en las últimas horas en Mendoza: el Ministerio de Salud removió a vacunadora que aplicó una jeringa vacía en Godoy Cruz.

El momento de la aplicación de la vacuna con una jeringa vacía se registró el martes 13 en una carpa en el Parque Benegas y fue filmado por la propia mujer que estaba siendo inoculada.

Luego de que el Gobierno comunicara que separó de su puesto a la vacunadora, la estudiante de tercer año de la carrera de Enfermería Profesional emitió este jueves por la tarde un descargo explicando lo sucedido.

"Cuando comenzamos con nuestra tarea, se me presenta el problema que por el barbijo que estaba utilizando se me empañaban y resbalaban los anteojos, lo que me dificultaba la visión", relata la vacunadora en un comunicado.

Frente a esto último, la estudiante aseguró que decidió cambiar de barbijo pero que tampoco le dio resultado, por lo que "tomé la mala decisión de retirarme los anteojos y continuar mi tarea de ese modo, confiando en mí y en mis compañeros de trabajo", contó.

"Cabe aclarar que no estoy responsabilizando a nadie por lo sucedido, entendiendo que soy la única responsable", sostuvo la joven.

Dada esta situación, fue entonces cuando la estudiante habría cometido el error de vacunar a la mujer con la jeringa vacía, por lo que fue denunciada ante las autoridades sanitarias.

"La técnica fue la correcta, al igual que la contención brindada por mí, pero en el video se puede observar que la jeringa no está cargada con el líquido correspondiente", detalló.

Y agregó que durante una reunión virtual se dio cuenta que "la jeringa no tenía carga, pero mi acción fue involuntaria ya que incluso permití que me grabaran".

"Quiero añadir a mi defensa que de haberlo notado hubiese tomado la decisión de dar aviso a algún responsable a cargo", concluye el comunico de la enfermera.