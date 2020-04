Este sábado se conoció un mensaje del intendente de San Rafael, Emir Félix, enviado desde el sur mendocino, luego de haber permanecido internado en Buenos Aires por afección pulmonar.

Luego de recibir el alta y haber descartado que tenga coronavirus, el jefe comunal envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter a todos los sanrafaelinos para agradecer por el apoyo recibido y manifestar que seguirá recuperándose de una neumonía atípica que está padeciendo.

El mensaje completo de Emir Félix hacia los sanrafaelinos

Queridos sanrafaelinos, como muchos de ustedes saben, desde anoche me encuentro en mi amado San Rafael. Nunca imaginé tener que ser trasladado por una emergencia, lejos del departamento, de mi casa y mis afectos. He pasado días muy difíciles, en terapia intensiva, con aislamiento. Pero sepan que sentí muy fuerte la presencia de quienes de distintas maneras me hicieron llegar su cariño y respaldo. Pude sentir la energía de sus plegarias y rezos dedicados a mi recuperación. Definitivamente me siento en deuda para siempre, con todos ustedes.

En estos días continuaré dedicado a recuperarme de la neumonía atípica que me sigue afectando. Mientras tanto nuestro municipio continuará en las buenas manos de un gran equipo de gobierno.

Les envío un sentido abrazo.