Duro panorama social, gremial y político en la comuna de Capital

No se descomprime el conflicto en el ámbito de la Municipalidad de la Capital. Sobre todo, después de cómo fue despejada por parte de la policía, la zona de Peatonal Sarmiento ocupada hasta el domingo, con trabajadores del municipio que se habían encadenado, tras lo cual, se armó una suerte de campamento de protesta. El desalojo ordenado por la Justicia tuvo violento accionar con trabajadores, mujeres y sindicalistas con lesiones leves y procesos judiciales en marcha.

Inmediatamente, el intendente Ulpiano Suarez, anunció que demandaría a trabajadores y gremios por violar normativas instauradas para combatir la pandemia del COVID-19. Al mismo tiempo, desde el entorno al jefe comunal, se denunció que Ulpiano habría recibido amenazas de muerte por distintos medios, punto por lo que han crecido los gestos políticos de solidaridad, sobre todo del radicalismo. Partido que sigue denunciando la mano del justicialismo detrás de la protesta, esencialmente de la agrupación La Cámpora.

Los hechos del domingo tensaron más la cuerda y no aparece alguna mano que coloque tregua. Nadie de los dos costados descomprime el conflicto que continuará con más medidas y una marcha que se llevará a cabo hoy, solo por mujeres. Es para protestar por todas las mujeres municipales golpeadas, por lo que tendrá el acompañamiento de agrupaciones sociales y políticas de mujeres de Mendoza, indican desde la organización. Al mismo tiempo hacen observar que no se puede perder el eje del conflicto, “el pésimo estado salarial de los empleados del municipio que oscilan entre los $8.700 y $13.000, la falta de cumplimiento paritario y actas asumidas por autoridades en el inicio de la cuarentena por el coronavirus”.

“Marchamos por la democracia y la dignidad del empleado municipal”

Tras el desalojo policial ordenado por la Justicia, la secretaria adjunta de ATE Adriana Iranzo sufrió luxación de un hombro. Luego de los hechos, la mujer dijo: “A lo largo del conflicto, hemos tratado de mediar, para poder conciliar con el municipio. Elevamos seis propuestas al intendente Ulpiano Suarez. Le aclaramos a este señor, que esto no generaría nada en el presupuesto comunal. A modo de respuesta se desató brutal violencia institucional y de género. Porque a nadie le debe caber dudas en Mendoza, que en este conflicto las mujeres somos las primeras líneas damnificadas”.

Al consultarle sobre su afirmación, contestó: “En la represión del domingo nos pegaron salvajemente. Por el solo hecho de acompañar a esta gente que merece comer. Hace un mes que le venimos expresando que deben tomar una decisión política, porque esta gente no puede vivir con $8.000. Es gente que no tiene para comer, ni darles a sus hijos, que no tiene agua, que viven hacinados en una habitación”.

“No vamos a abandonar la lucha. Más allá de la persecución del intendente a los dirigentes sindicales y sociales. Por eso, marchamos (hoy) todas las mujeres de Mendoza porque se han vulnerado muchos derechos en estos días de lucha. Nadie más nos debe golpear y quitar todos los derechos. Vamos a marchar por la democracia y la dignidad de todas las mujeres trabajadoras municipales y obviamente, por todos sus compañeros hombres”, agregó.

Sobre una nueva denuncia política por parte de la UCR mendocina, que la protesta está respaldada e incentivada por el brazo de La Cámpora y que lo señalaban a Roberto Macho, como su brazo ejecutor. El secretario general de ATE, otro de los que acusó fuertes golpes en los hechos del domingo, dijo: “Es lamentable que se haya querido meter a la política entre los legítimos reclamos de los trabajadores municipales. Todo el mundo sabe que yo no soy de La Cámpora y sí soy un luchador social del Estado. Así lo hice en la lucha contra todos los gobiernos, sea el gobierno que sea. Lo seguiré haciendo por más que el domingo me quisieron callar a golpes, tenga por seguro que seguiré luchando por mis compañeros municipales”.