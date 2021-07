¿Dónde está Abigail? Renuevan el pedido de búsqueda con una marcha

Este jueves se cumplen tres meses de la desaparición de Abigail Carniel. “Exigimos que busquen a mi hija”, reclamó Verónica Carniel, la madre de la adolescente.

Fue vista por última vez el 15 de abril, cuando regresaba en colectivo al barrio Sargento Cabral, de Las Heras, junto a una amiga, que no se bajó en la misma parada.

"No hay novedad de nada, ninguna respuesta. No me dicen qué pasos van a seguir", contó Verónica.

Advirtió, además, que la causa está "super quieta" y que exigen "que la busquen, que hagan algo, porque no hacen nada".

En pos de la aparición con vida de Abigail, familiares y amigos marcharán para pedir Justicia. La movilización -al igual que a principios de julio- partirá desde el desde el kilómetro cero (Garibaldi y San Martín de Ciudad), este jueves a las 16.30.

El estado actual de la causa

Hasta el momento, tres hombres se encuentran en prisión preventiva: 'Fido', 'Chupete' y Vicente Chumacero.

Están acusados por femicidio, aunque para la defensa de dos de los detenidos, no existen pruebas contundentes para sostener su prisión.

Recompensa por información

La Justicia Federal ofrece un millón de pesos para quienes colaboren el hallazgo de Abigail Carniel.

"Ofrézcase como recompensa dentro del territorio de la República Argentina, la suma de un millón de pesos ($1.000.000), destinada para aquellas personas que brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Abigail Alexandra Pedrona Carniel", sostiene la Resolución 270/2021 publicada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en el Boletín Oficial.

Al momento de su desaparición, la chica vestía un pantalón azul, remera rosada y una campera celeste. Además, posee dos tatuajes en su brazo izquierdo con las inscripciones de 'Hernán' y 'Zahira'.

Aquellos que puedan aportar información pueden llamar al 911 o al teléfono 0800 222 7627.