¿Cómo es tener un mini pig de mascota? La historia de Valquiria

Tener un cerdo como mascota ya no es una realidad solo de película. Al igual que perros, gatos y conejos, entre otros, pueden ser animales domésticos por excelencia.

Especialistas ubican a esta especie entre las más inteligentes del reino, con notable capacidad para memorizar y obedecer órdenes.

Si bien, no es muy común verlos caminando con correa y chaleco por la calle, en el Gran Mendoza es posible toparse con Valquiria, una mini pig que ya es toda una influencer.

Andrea Velázquez, "mamá" de la chanchita, habló con El Ciudadano sobre esta relación que nació hace dos años.

"Amo los animales y siempre quise tener un chanchito de estos mini", contó en principio, aclarando que por entonces no era tan "común" su adopción en la provincia, por lo que trajo a 'Valqui' desde Buenos Aires.

Valquiria de bebé.

"Tener un chancho es lo mejor que te puede pasar. Como siempre recomiendo, antes de adquirir uno hay que asesorarse, no es fácil. Es una tarea muy difícil y no todos estamos preparados. Creo que yo tampoco lo estaba, pero en el camino aprendí", confesó.

Un mini pig de mascota

Muchos piensan que los mini pig son de porte pequeño, pero la realidad es que pueden alcanzar hasta 70 kilos, para entrar en esta categoría.

Valquiria pesa 43 kilos y lleva una dieta balanceada a base de verduras, frutas y proteínas.

"A Valqui hay que cuidarla tanto o más que a un niño. No tengo hijos, pero estoy segura de que es muy similar", reconoció Andrea, quien además tiene bajo su guarda a gatos y perros, que se llevan muy bien con la cerda.

Entre otros mitos, la joven remarcó que son animales muy limpios: "Una rutina con la gorda es levantarme y darle su desayuno, luego sacarla al baño, hace todas sus necesidades afuera. No hace sus cosas adentro, ella sabe que salimos".

"Tienen un coeficiente de un nene de tres años. Entiende todo, es super cariñosa, son seres especiales", describió.

Andrea vive en un departamento ubicado en Guaymallén: "Nos arreglamos saliendo a pasear muchas veces al día y los fines de semana vamos a lugares verdes. Valquiria ama el pasto y a los niños. Es super dócil, le encanta que la gente le haga cariño, esta muy acostumbrada".

"Cuando salimos a pasear, la gente se vuelve loca. Muchas personas jamás han visto un chancho y los niños se ponen felices", reconoció la joven, que trabaja en una empresa de seguros.

Así como sus pro, también contó algunas contras, principalmente sobre la dependencia que tiene con ella: "No se la puede dejar mucho tiempo sola, requiere muchos cuidados. No duerme sin mí, no le hace caso a nadie más".

Velázquez reconoció que si bien a muchos les sorprende para bien, no faltan aquellos que creen que será su futuro alimento: "Estamos tan acostumbrados a comer animales, que vemos uno y pensamos que es comida, que es gracioso reírse de ellos. Soy vegetariana, claramente. Doy fe de que los chanchos, al igual que los demás, sienten dolor y amor".

Andrea subrayó que incluir a la mini pig en su familia fue una forma de "concientizar y humanizar a estos seres".

El día a día de 'Valquiria la chancha' está plasmado en una cuenta de Instagram, en la cual su dueña invita a ver una realidad diferente de la especie.