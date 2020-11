Aysam advierte por falta de agua potable en el Gran Mendoza

La empresa prestadora del servicio de agua potable de Mendoza, Aysam, advirtió a la población por posibles faltantes, baja de presión o cortes debido a las consecuencias de la tormenta que azotó al Área Metropolitana en la jornada del jueves.

En un comunicado se indicó que "debido a las tormentas ocurridas sobre Agua de las Avispas, Cacheuta, Pedemonte y en el Gran Mendoza; la Central Puerto y D.G.I. realizaron maniobras en los Diques Compuertas y Cipolletti sobre el río Mendoza".

Además se explicó que estas maniobras afectaron en forma directa los canales que proveen agua cruda a los Establecimientos Potabilizadores del Gran Mendoza quedando fuera de producción por varias horas.

Esta situación llevó a que las reservas de dichos establecimientos se encuentran muy bajas y el servicio afectado en diferentes zonas del Gran Mendoza:

Guaymallén: Dorrego

Godoy Cruz: Zona Oeste y Centro Norte.

Capital: 4ta, 5ta y 6ta sección.

Las Heras: Zona Oeste, Barrio Cementista, Reconquista, Jardín de los Andes y alrededores.

Es por eso que se solicitó a la población que posee el servicio hacer uso del agua potable solo para lo indispensable.

La recuperación del servicio depende directamente del consumo. No utilice mangueras, no riegue, no lave veredas. Utilice el agua potable solo para lo indispensable.