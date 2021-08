Avanza el Polo de Innovación: quiénes podrán presentar proyectos

Con la intención de trabajar en red, avanza la creación del Polo de Innovación Tecnológico del Valle de Uco. Quiénes podrán presentar sus proyectos.

El mismo abordará temas transversales que aporten contenido, formen capital humano y construyan capacidades en los ecosistemas locales. Estará bajo la conducción de Gabriel Fidel y Federico Morabito, dentro del Ministerio de Economía y Energía de Mendoza.

Según explicó en FM 91.7 el intendente de Tupungato, Gustavo Soto, está abierto a quienes tengan una idea, que no la pueden desarrollar: "La analizamos, le damos la cobertura y apoyatura que haga falta, porque de eso se trata, de crear empleo, desarrollar actividades".

"Los grandes innovadores del mundo, algunos ya no están, por ejemplo Steve Jobs, quien fuera el creador de Apple y él ni siquiera se había recibido como programador. Con esto no quiero decir que no haga falta estudiar, recibirse, hacer las carreras de grado, pero el ejemplo; lo pongo para muchos jóvenes y no tan jóvenes que tienen ideas innovadoras", mencionó.

Puesta en marcha del Polo

El jefe comunal indicó que hay un financiamiento establecido y están en la etapa de consolidación del Polo.

"Ahora empieza la tarea de que aquel que tenga un proyecto y lo quiera poner, sabe que tiene un estado provincial y municipal que lo contendrá, ayudará en la elaboración y terminación de ese proyecto", explicó, asegurando que "hay mucho interés y entusiasmo".

Sé que hay potencial en el Valle de Uco", reconoció Soto.

Por último, el intendente reveló que están haciendo importantes arreglos y adaptaciones, con vistas a la apertura plena del turismo.

"Sería muy importante para Mendoza y el Valle de Uco, la posibilidad de entrada de turistas de Chile o Brasil. Se ha pedido, junto con el gobierno provincial, a la Nación la apertura de fronteras y esperamos tener esa posibilidad, porque sería muy bueno para el sector", completó.