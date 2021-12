AMPROS renueva su conducción exhibiendo algunos logros para sus afiliados

El próximo 22 de diciembre la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) debe renovar su conducción. Un paso que para todo profesional de la salud tiene singular importancia, por el volumen gremial que tomó esta entidad y por las contundentes conquistas de los últimos tiempos que redundan en beneficios escalafonarios, condiciones de trabajo y el salario adecuado que todo médico aspira tener.

Pero, como todo lo que AMPROS fue alcanzando desde su conformación y los pasos que dio hasta el presente, renovar las cabezas de dicha organización, no es solo hacer una masiva participación de los profesionales de toda la provincia, que deberán expedirse por medio de 14 urnas distribuidas en todos los efectores de la salud mendocina, sino que, deben enfrentarse cuestionamientos que surgieron en los últimos días.

El principal lo motorizó el médico Pablo Ferrari que integra la reconocida organización “Salud Inclusiva” y quien salió en los últimos días a expresar su desacuerdo con la conformación de la junta electoral que regenteará la elección interna, por la falta de consulta a todos los profesionales de los pasos que se estaban dando.

Todo un tema que hizo inmediata reacción por parte de la actual conducción del gremio, desde donde se aclaró: “Ferrari no es afiliado a AMPROS y sus idealismos, afines a cuestiones políticas, lo han hecho encarar acciones contra el gremio de la salud, que no aportan nada. Además, si tanto dice que se le negó participar o a ser escuchado, se habría arrimado a la sede gremial a exponer lo suyo, incluso, cuando se conformó la junta electoral, porque todos los profesionales supieron con antelación suficiente los pasos que se darían hacia el 22”.

“No se respetaron los pasos que indican la ley y los estatutos”

Para el profesional Pablo Ferrari, es muy cuestionable lo que está sucediendo en el gremio AMPROS. Por eso, detalló: “Ingresó al Ministerio de Trabajo un reclamo, porque queríamos participar de la Asamblea Extraordinaria para poder elegir libremente la junta electoral”.

En otro tramo de su exposición, el médico, también manifestó: “Queríamos participar de las elecciones del Comité Ejecutivo de nuestro querido AMPROS. Esperábamos el llamado a participar, pero eso nunca llegó”.

Inmediatamente, lanzó punzantes preguntas, tales como: “¿Qué habrá detrás de este solapado silencio?, acaso, ¿los rumores de una lista contraria a la conducción que tiene el sindicato hace veinte años? y ¿quién era la conducción del gremio: una representante de los trabajadores frente al Gobierno o una representante del Gobierno entre nosotros?".

"Por eso, les pedimos que nos dejen participar para fortalecernos y obtener el reconocimiento que merecemos”, reiteró en el comunicado el profesional.

Aseguran que el proceso electoral de AMPROS se ajusta a derecho

Quien también se expidió sobre el tema es la actual secretaria adjunta de la entidad de los profesionales de la salud, Claudia Iturbe, que dijo: “La verdad que esta manifestación nos ha sorprendido, porque el llamado para conformar la junta electoral fue publicado con el tiempo y por los medios que exige la ley. Una vez llevado a cabo este paso, se constituyó la asamblea extraordinaria y se eligió la conformación del organismo que rige el proceso electoral que llega hasta la elección del 22”.

Claudia Iturbe, candidata a secretaria general.

—¿Esa elección la concretaron los afiliados?

—Sí, fue durante una convocatoria en la que asistieron los afiliados y ellos votaron la junta electoral. La verdad que no sabemos hasta dónde quiere llegar este hombre, quien además no es afiliado al gremio y a quien, yo particularmente, no conozco.

—¿Los médicos no están acostumbrados a este tipo de procesos internos?

—Sabe qué pasa, que, en la mayoría de los casos, los profesionales de la salud están muy abocados a la atención de los pacientes y no están acostumbrados a estas internas sindicales. Los profesionales de la salud, preocupados por el salario, se abocan de lleno a su sueldo, en un tiempo donde el salario se nos deteriora mes a mes.

—¿Cómo está ese salario?

—Nosotros tuvimos logros importantísimos durante el gobierno de Alfredo Cornejo, donde actualizamos el salario mensualmente según la inflación, es decir, que el poder adquisitivo fue recuperado, hasta que llegó el año pasado y con la pandemia se volvió a perder, hasta que Rodolfo Suarez abrió la paritaria y alcanzamos el 43%.

La nueva conducción aspira a profundizar los logros alcanzados

Si bien la elección del 22 de diciembre será un trámite, porque solo hay lista única, desde la actual conducción, pretenden obtener contundente respaldo por parte de los profesionales de la salud que tendrán urnas en todos los hospitales, clínicas y centros de salud y, “de esa manera, profundizar cada paso en todo lo que quedó por alcanzar”, señalaron desde el gremio que se disponen a reemplazar a la médica Isabel del Pópolo con la licenciada Claudia Iturbe.

Ante eso, El Ciudadano le consultó a quien es cabeza de la lista sobre los dos logros que colocan como presea a la actual conducción: “Uno es el que envuelve una ley nacional, como el Impuesto a las Ganancias a los profesionales de la salud. En ese sentido, ya nadie está pagando impuesto a las ganancias”.

—¿Cuál es el otro logro?

—El doble cargo, que para nosotros ha sido también muy importante alcanzarlo, ya que ningún profesional de la salud podía tener dos cargos en el Estado. Esto es que, no se podían tener un cargo en la Provincia y en la Nación o en un municipio o en la OSEP. Bueno, eso ahora cambió por ley y mientras no haya incompatibilidad horaria y no supere las 55 horas, ahora el profesional ya puede tener los dos cargos en el Estado.

—¿Pero tuvieron otros logros?

—Sí, por supuesto, como con los licenciados en Enfermería, que han comenzado a firmar su pase al régimen que les corresponde. O, el juicio que ganaron los médicos residentes nacionales a los que no se les pagaba el sueldo anual complementario y la justicia falló a su favor y sentenció que se les abone más de $100 millones. Y, por supuesto, le repito, alcanzar el 45% de aumento salarial y en esa misma mesa paritaria, lograr el compromiso del actual gobernador para que ese porcentaje se abone al resto de los trabajadores del Estado provincial.