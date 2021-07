Acción determinante para frenar el proyecto que otorga más poderes al Presidente

Diferentes organizaciones recorren el país para reunir firmas de la gente que no está de acuerdo con la ley que le otorga al presidente Alberto Fernández superpoderes en el manejo de la pandemia contra el COVID 19, entre otros puntos.

El crecimiento de adhesiones es sostenido y eso llegó a la Cámara de Diputados de la Nación con planillas que detallan quiénes firman el petitorio, antes que el cuerpo dé tratamiento a la media sanción que viene del Senado, algo que no sucedió en la última sesión del jueves último, clara demostración de la fuerte resistencia política de la oposición.

Recorriendo los despachos legislativos, representantes de las organizaciones ‘CitizenGO’, ‘Sembrar Valores’ y ‘Mujeres de Fe’ recalaron en la oficina del diputado nacional Omar De Marchi, a quien también le entregaron el abultado material con 23.400 firmas que hasta ahora se reunieron peticionando detener el avance sobre el equilibrio institucional con los superpoderes.

En el encuentro De Marchi, expresó: “Son acciones muy importantes, acciones que valen oro porque parten de ciudadanos comprometidos con el fin de ponerle freno al peligroso avance del Gobierno nacional”.

Según las organizaciones, el legislador mendocino reconoció: “El peligro para la democracia que significan estas facultades extraordinarias y agradeció que los ciudadanos tomemos cartas en el asunto y exijamos a nuestros legisladores que rechacen el proyecto de ley”.

Aspectos puntuales para considerar que el proyecto de los superpoderes es peligroso

El Ciudadano tuvo acceso al material que detalla: “El proyecto para darle al presidente Alberto Fernández facultades extraordinarias ya tiene media sanción del Senado. Ahora pasó a la cámara de Diputados. Pisoteando nuevamente la Constitución nacional (como ya lo hicieron al aprobar el crimen del aborto), esta vez, con el supuesto motivo de la pandemia, el Presidente quiere disponer del país a su antojo hasta fin de año”.

El documento, en su núcleo central, señala: “¿Por qué creemos que este proyecto es peligroso? Mal manejo de la pandemia, hasta ahora fue un desastre, a pesar de las medidas tomadas aumentó el número de casos, y este proyecto pone más poder en manos de los irresponsables”.

“Suicidio económico: las supuestas ‘soluciones’ del Gobierno siguen siendo el confinamiento, y poner límite a nuestras libertades, hundiendo la economía del país. Basta recordar que en el 2020 cerraron más de 90.000 locales comerciales”, acusan las organizaciones.

El tercer punto de la proclama ciudadana apunta: “Es clara la tentación totalitaria: ¿vamos a poner más poder en manos de este Gobierno? ¿Vamos a permitir que burle el control del Congreso?, ¿qué democracia es esa? Está claro que vienen por nuestras libertades”.

Avasalla el federalismo y las autonomías constitucionales que le asisten a las provincias

El abultado material que llegó a la Cámara de Diputados de la Nación esgrime la defensa de diferentes puntos, partiendo de la base del artículo 29 de la Constitución nacional, cuando dice: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”

“Por lo que, de convertirse en ley, se estaría también vulnerado el federalismo”, advierten las organizaciones. Y agregan, inmediatamente: “Se está buscando tomar medidas en las provincias, pasando por sobre los gobernadores, quienes no serán consultados para la aplicación de estas. Solo podrán agregar restricciones, pero no moderar ni eliminar las que imponga el Ejecutivo nacional”, advierten las entidades.

Otros puntos que contiene el manifiesto es la educación y la Justicia, de los cuales dice: “Es preocupante que esta ley de superpoderes pueda disponer la suspensión de las clases presenciales. Además, pretende violar el control judicial de los derechos fundamentales”.

Finalmente, el extenso documento apunta: “El Presidente hace más de un año que está gobernando con decretos, prohibiendo libertades esenciales, como la circulación, la posibilidad de asistir a los cultos religiosos y hasta la educación de nuestros hijos. Y, aun así, no pudo manejar adecuadamente la pandemia. Cada vez hay más gente sin trabajo, y más familias que no pueden llegar a fin de mes. La solución no es darle más poder al presidente”.